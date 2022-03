El Consejo de Ministros sesionó este jueves de manera extraordinaria, y entre los temas que fueron evaluados durante la reunión se encuentra la propuesta del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para elevar la Remuneración Mínima Vital (RMV).

El Comercio pudo conocer que el aumento sería de aproximadamente S/ 100, y se buscaría hacerlo efectivo el 1 de mayo, Día del Trabajo.

El Ministerio de Trabajo habría elaborado un informe técnico, sin haber el Ministerio de Economía (MEF) participado del mismo.

Cabe recordar que en una entrevista brindada a este Diario en marzo, el titular del MEF, Oscar Graham, explicó que este tema no depende de su cartera.

“La opinión del Ministerio de Economía sobre el tema no es vinculante. No podría yo manifestarme, porque no depende del Ministerio de Economía. Nuestra opinión siempre va a ser que esto se dé sin afectar la competitividad, que no genere efectos negativos sobre la creación de empleo”, dijo el ministro.

Así, la decisión de aumentar el sueldo mínimo, de no ser tomada en el Consejo Nacional de Trabajo, dependería del MPTE y Presidencia.

El sueldo mínimo se elevó por última vez en marzo del 2018, en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que dispuso un aumento de S/ 80 y así pasó de S/ 850 a S/ 930.

EL DATO

Los aumentos de la remuneración mínima vital correspondientes a los años 2016 y 2018 fueron oficializados en el Diario Oficial El Peruano, incluyendo las firmas del presidente de la República y el ministro de Trabajo.