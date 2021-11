Conforme a los criterios de Saber más

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que incrementará la remuneración mínima vital (RMV) para trabajadores formales a S/1.000 desde diciembre. De acuerdo a Miguel Jaramillo, investigador de Grade, esta medida podría desincentivar la formalización de pequeñas y micro empresas, además de fomentar la informalidad y el desempleo.

—¿Cuál es su reacción luego de que el presidente anunciara que en diciembre aumentará la RMV?

El salario mínimo actualmente está en S/930 por mes. Subir a S/1.000 implicaría realizar un incremento de cerca del 8% al salario mínimo actual. Lo que no nos queda claro es cómo en principio se ha definido este aumento o si es una cifra que ha soltado el presidente, porque los incrementos se hacen a través de una fórmula que dependen de la productividad y la inflación. No quedan en claro los supuestos detrás para poder solicitar un incremento.

—¿Considera usted que es un momento propicio para aumentar la RMV?

No es necesariamente el mejor momento para aumentar el salario mínimo porque va a afectar un sector pequeño de la población, que puede fomentar la informalidad y el desempleo mismo.

—¿Cómo se darían estos efectos?

El empleo informal es el que más rápido se ha recuperado en el último año y llega a más del 75%. Subir los costos de la formalidad implica que algunas empresas que están en el borde, tengan la necesidad de pasar a la informalidad a un número determinado de trabajadores. Por ejemplo, en la pequeña empresa, según la Encuesta Nacional de Hogares, son 1,6 millones de trabajadores y la mitad son formales. Entonces por la crisis podrían ver la necesidad de despedir gente o pasarlos a una suerte de planilla informal. En la microempresa ni se diga. Al mismo tiempo esta medida no afecta a los trabajadores independientes.

—¿Cuántas personas ganan el sueldo mínimo en el Perú?

Es un porcentaje bastante pequeño del total. Tenemos una PEA ocupada de entre 16 y 17 millones. A julio del 2021, los asalariados formales son 3,5 millones. Estamos hablando de cerca del 20% de la fuerza laboral que ganaría el salario mínimo o más. Entonces el rango sobre el cual vas a impactar es bien bajo en el total de la PEA ocupada.

—¿Eso haría que la medida no sea efectiva?

Hay una gran cantidad de trabajadores que laboran en las pequeñas y microempresas que no son formales o están a un paso de ser informales, en el límite, y que con esta medida pueden pasar a la informalidad. Además, [en el Perú] hay una gran cantidad de los independientes a los que está medida no apunta. No sabemos si esta medida fue consensuada en el marco del Consejo Nacional de Trabajo (CNT), no sabemos si existen las condiciones técnicas en el mercado laboral para hacer una medida de este tipo, si se está tomando en cuenta cuál es el efecto no deseado de esta medida.

—¿Cómo toma que se haya anunciado el incremento de manera unilateral y sin discutirlo en el CNT?

Esperaría que una medida de ese tipo se haya tratado con todas las partes involucradas y como debe ser, en el marco del CNT, pero desconozco de si se ha ido trabajando en la interna.

—¿Cuál será el efecto inmediato que tendrá este aumento de la RMV en las empresas?

Todo se mueve por expectativas. Los empresarios en general están pesimistas en torno a inversiones y contrataciones. Si a eso le sumas que por temas regulatorios se va a incrementar el costo de tu planilla, algunas empresas grandes lo podrán asumir sacrificando un poco el margen, pero hay otras que no hablamos del margen, sino que ponen sobre la línea la supervivencia de la misma. Entonces desde hoy las empresas pueden adelantarse a una medida que se aplicaría en diciembre, no sé si llegarán a un consenso en el CNT para ese entonces, pero ya se pueden adelantar a asumir que el costo se va a incrementar por trabajador y hacer el ajuste respectivo.

—¿Cómo se pueden preparar?

Si tú incrementas el costo por un lado, para mantener constante tu nivel de producción vas a tener que ajustar alguna otra variable. La más rápida es la de ajustar tus costos de producción. Lo más probable es que la gran empresa pueda asumir esto y la pequeña no necesariamente, algunos trabajadores serían despedidos y otros pasarían a una planilla informal.

—¿En qué aspectos debería centrarse el gobierno para fomentar la formalización de las pequeñas empresas, más allá del aumento del sueldo mínimo?

Debería enfocarse en medidas que van a fomentar la productividad de las empresas y generar empleo, en eso deberíamos profundizar.

