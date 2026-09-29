De acuerdo con Luis Vinatea, abogado laboralista, uno de los efectos más directos de esta medida se produce en la asignación familiar. Foto: Andina
De acuerdo con Luis Vinatea, abogado laboralista, uno de los efectos más directos de esta medida se produce en la asignación familiar. Foto: Andina
Por Redacción EC

El Gobierno oficializó, mediante el Decreto Supremo N° 015-2026-TR, el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/1,130 a S/1,230. El incremento establece un alza de S/100 que corresponde al primer tramo desde el jueves 1 de octubre, posteriormente se iniciará con el segundo tramo de S/70, dicho monto será fijado mediante otro decreto supremo que deberá emitirse durante los primeros seis meses del próximo año, hasta llevar al sueldo mínimo a los S/1,300.

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