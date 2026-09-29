El Gobierno oficializó, mediante el Decreto Supremo N° 015-2026-TR, el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV) de S/1,130 a S/1,230. El incremento establece un alza de S/100 que corresponde al primer tramo desde el jueves 1 de octubre, posteriormente se iniciará con el segundo tramo de S/70, dicho monto será fijado mediante otro decreto supremo que deberá emitirse durante los primeros seis meses del próximo año, hasta llevar al sueldo mínimo a los S/1,300.

De acuerdo con Luis Vinatea, abogado laboralista, uno de los efectos más directos de esta medida se produce en la asignación familiar, que equivale al 10% de la Remuneración Mínima Vital y que se paga a todos los trabajadores que están en planilla y tienen hijos.

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Con la RMV anterior de S/1,130, este concepto equivalía a S/113 mensuales. Desde octubre, con un aumento de sueldo de S/1,230, la asignación familiar pasa a representar S/123 para los trabajadores que tienen derecho a este beneficio.

“Entonces, no se trata solamente de un incremento de S/ 100, sino del impacto que esto tiene respecto de una serie de conceptos laborales que son establecidos normativamente”, refirió Vinatea en una entrevista para RPP.

Además, el incremento de la remuneración puede tener efecto en otros conceptos laborales, como las gratificaciones, la compensación por tiempo de servicios (CTS), la remuneración vacacional y el pago de horas extras, particularmente cuando estos se calculan tomando como base la remuneración del trabajador.

Según Vinatea, otro impacto se verá en el sector sectorial, porque en este momento hay diversos sectores que están en una situación compleja, principalmente por la afectación del fenómeno de El Niño. Puso como ejemplo el sector pesca. cuya producción se ha paralizado a nivel industrial por el fenómeno de El Niño, así como el sector textil y de confecciones, que no ha logrado vender la producción para invierno; y el sector agrario, que tiene el llamado bono beta, que usa a la RMV como base para el cálculo de las remuneraciones.

“Hay otros sectores que tienen remuneraciones que están muy asociadas a la remuneración mínima vital, como es el caso del sector servicios, concretamente limpieza y seguridad, retail”, sostuvo.

Por otro lado, este aumento de sueldo también elevará el costo laboral. El mayor sueldo base puede generar un incremento en los costos asociados a beneficios laborales. Esto tiene especial relevancia para las microempresas formales, que concentran a trabajadores con remuneraciones cercanas al sueldo mínimo,

Como se recuerda, el Gobierno anunció un bono de S/100 para alrededor de 300 mil trabajadores de microempresas formales, con el objetivo de aliviar de manera temporal el mayor costo salarial generado por el incremento. Vinatea explicó que este apoyo será por una sola vez, por lo que posteriormente las empresas tendrán que asumir de manera permanente el nuevo costo laboral.