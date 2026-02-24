El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en emergencia el suministro de gas natural del Sistema de Distribución de la Concesión Sur Oeste, con vigencia desde el 22 de febrero hasta la normalización del tránsito en la vía afectada.

La medida se da a causa de las intensas lluvias registradas en la zona sur que han generado huaicos que bloquean varios tramos de la carretera Panamericana Sur, afectando el tránsito de los camiones cisterna que transportan Gas Natural Licuado (GNL) hacia Arequipa, Moquegua y Tacna.

Se informó además, que Petro-Perú viene realizando las acciones necesarias para mantener la continuidad del servicio a los consumidores, priorizando el abastecimiento a los usuarios residenciales y comerciales por ser un servicio público, pudiendo establecer recortes a los clientes Industriales mientras se restablece el suministro.

La petrolera estatal también indicó que viene coordinando con las autoridades competentes para la normalización de transporte y distribución de GNL.

“Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad energética del país y venimos coordinando de manera permanente con las autoridades competentes para la normalización del transporte y distribución de GNL en la Concesión Sur Oeste”, finalizó Petro-Perú.