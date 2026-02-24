Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Ministerio de Energía y Minas informó que la medida tiene vigencia desde el 22 de febrero hasta la normalización del tránsito en la vía afectada. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró en emergencia el suministro de gas natural del Sistema de Distribución de la Concesión Sur Oeste, con vigencia desde el 22 de febrero hasta la normalización del tránsito en la vía afectada.

