La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), logró digitalizar más de cinco millones 842 mil títulos archivados del año 2016 al 2021, que corresponden a las inscripciones de propiedades inmuebles, de personas jurídicas y naturales, así como de propiedad vehicular.

El superintendente nacional de Sunarp, Manuel Montes Boza, destacó que es un gran paso en el proceso de digitalización del sistema registral en nuestro país y un respaldo importante para la seguridad jurídica de las inversiones.

La iniciativa forma parte de un proyecto de inversión elaborado de manera conjunta con la Zona Registral N° IX. Los títulos corresponden a las oficinas registrales de Lima, Callao, Huaral, Huacho, Barranca y Cañete, con lo cual se busca la preservación documentaria, agilizar la atención registral y fortalecer la seguridad jurídica en beneficio del usuario.

Montes Boza precisó que esta inversión está destinada a la digitalización de los títulos archivados correspondientes al período 2016–2023, iniciativa que permite optimizar los procesos internos, reducir el riesgo de deterioro o pérdida de documentos físicos y mejorar los tiempos de atención en los servicios registrales.

“Esto va constituir un producto emblemático para la institución, porque además la información digitalizada es validada por fedatario informático juramentado, garantizando la autenticidad y la seguridad de los documentos”, recalcó.

El servicio permitirá, además, en corto plazo, que los ciudadanos puedan obtener publicidad registral de los títulos archivados de forma inmediata y a través de la web, sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina ni esperar el plazo reglamentario de hasta tres días para la obtención de la información.