Sunass no cederá a presiones y no suspenderá nuevas tarifas de agua en Tacna

A nivel nacional, más de 1,5 millones de personas en el ámbito urbano no acceden al servicio de agua potable y 2,8 millones no cuenta con alcantarillado

Conflictos sociales por la tarifa del agua ya se habían desatado en Moquegua en el 2018. (Fuente: Cronista Comercial)