Sunat rechazó brindar entrevistas o declaraciones ante estos casos. No obstante, sostuvo internamente que las normas de contratación pública no impide adjudicar contratos a empresas con deudas tributarias. (Foto: GEC)
Sunat rechazó brindar entrevistas o declaraciones ante estos casos. No obstante, sostuvo internamente que las normas de contratación pública no impide adjudicar contratos a empresas con deudas tributarias. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) adjudicó contratos de seguridad a un consorcio vinculado con empresas deudoras por más de S/124 millones al Estado.

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