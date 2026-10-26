La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) adjudicó contratos de seguridad a un consorcio vinculado con empresas deudoras por más de S/124 millones al Estado.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) adjudicó contratos de seguridad a un consorcio vinculado con empresas deudoras por más de S/124 millones al Estado.
De acuerdo con el programa dominical Cuarto Poder, uno de los contratos fue firmado con el consorcio Creta, integrado por las empresas Arsenal Security, Creta Security y Morgan del Oriente, para brindar vigilancia en Lima. Sin embargo, estos tendrían deudas con el ente recaudador.
Morgan del Oriente concentra la mayor deuda con S/123.241.000. Según el reportaje también registra incumplimientos relacionados con EsSalud y la ONP.
Por su parte, Arsenal Security mantiene deudas superiores a S/1.4 millones desde el 2020. La investigación señaló que sus obligaciones fueron reportadas a centrales de riesgo y que un informe consultado registra 49 pagos incumplidos.
El reportaje también reveló que Creta Security, Arsenal Security S.A.C y el empresario Carlos Trisolini, fundador de Morgan del Oriente, comparten una dirección legal en un edificio residencial. Además, la fundadora de Arsenal, Jhoselly Vivanco Serna, registró un domicilio en San Juan de Lurigancho y declaró trabajar de manera independiente como asistente contable.
De acuerdo con Gestión, Sunat rechazó brindar entrevistas o declaraciones ante estos casos. No obstante, sostuvo internamente que las normas de contratación pública no impide adjudicar contratos a empresas con deudas tributarias.
Cabe precisar que Sunat ya había resuelto un contrato con el Consorcio Arsenal por impagos de sueldos y gratificaciones en las regiones de Puno, Tacna y Ucayali.
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