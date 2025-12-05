Sunat informó que los ingresos tributarios netos del gobierno central (descontando las devoluciones de impuestos) alcanzaron los S/159.496 millones entre enero y noviembre de 2025, cifra que representa un crecimiento acumulado de 11,5% y de S/18.611 millones adicionales a lo registrado en el mismo periodo el año pasado. Asimismo, dicho monto ya ha superado a los S/155.756 millones recaudados durante todo el 2024.

En noviembre, los ingresos tributarios netos del gobierno central (descontando las devoluciones de impuestos) sumaron S/14.870 millones, monto que representa S/648 millones adicionales respecto a lo recaudado en similar mes del año pasado y un crecimiento de 3,1% confirmando la tendencia positiva en la evolución de los ingresos tributarios por décimo octavo mes consecutivo.

Factores determinantes de la recaudación de noviembre

Sunat indicó que el resultado positivo de la recaudación de noviembre se explicó por el desempeño favorable de la actividad económica durante octubre, en especial de la demanda interna, lo que generó obligaciones tributarias que, en su mayoría, fueron pagadas en el mes de noviembre. A ello se sumó el nivel de las cotizaciones de los principales metales exportados y el crecimiento de las importaciones CIF en noviembre (2,7%), pese a la contracción del tipo de cambio en 10,7% (S/ 3,37 por US$).

Además, de los mayores coeficientes aplicados para la determinación de los pagos a cuenta mensuales del Impuesto a la Renta en 2025, así como la reducción de los saldos a favor de los contribuyentes, ambos derivados de los favorables resultados empresariales obtenidos en el ejercicio 2024.

Así como la intensificación de las acciones de control de la deuda, fiscalización de operaciones económicas y recuperación de obligaciones tributarias llevadas a cabo por la Sunat.

También por el efecto favorable generado por la aplicación del Decreto Legislativo N.º 1634, que aprobó un fraccionamiento especial para las deudas tributarias administradas por la SUNAT, reglamentado mediante el D.S. N.º 184-2024-EF. Al respecto, en noviembre se recibieron pagos de cuotas por S/ 11 millones.

El Decreto Legislativo N.º 1623, referido a la aplicación del IGV a los servicios digitales, que permitió recaudar S/ 57 millones en noviembre, y la Ley N.º 31557 y el Decreto Legislativo N.º 1644, referidos al Impuesto a los Juegos y Apuestas Deportivas a distancia, así como con la aplicación del ISC a dichas actividades. Estas normas han generado una recaudación de S/ 46 millones en noviembre.

Resultados por tributos

Sunat también destacó que en noviembre se recaudaron S/6.915 millones por este concepto, importe que representó un crecimiento de 46,0% en comparación con el mismo mes de 2024.

También se incrementó lo recaudado por Primera Categoría (9,9%), Cuarta Categoría (8,2%), Quinta Categoría (2,5%), Régimen Especial de Renta – RER (10,3%) y el resto de las rentas (25,2%).

Por otra parte, la recaudación del IGV alcanzó S/7.991 millones en noviembre, importe que representó un incremento de 1,8% frente al mismo mes de 2024.

El IGV Interno recaudó S/4.860 millones, lo que significó un crecimiento de 6,6% respecto a noviembre de 2024. Por su parte, el IGV que grava las importaciones recaudó S/3.130 millones, importe que representó una disminución de 4,8% en comparación con lo percibido en noviembre de 2024.

Tributación a los Juegos y Apuestas Deportivas a distancia

La recaudación por el Impuesto a los Juegos y Apuestas Deportivas a distancia alcanzó los S/22 millones en noviembre. Por su parte, la recaudación del ISC que grava a dicha actividad fue de S/ 24 millones.

Asimismo, se incrementó la recaudación del Impuesto Especial a la Minería (59,2%), ITAN (32,4%), Casinos y Tragamonedas, Juegos y Apuestas Deportivas a distancia (110,9%), Multas (4,8%), Impuesto a las Transacciones Financieras – ITF (3,7%), Régimen Único Simplificado (4,1%) y Otros Ingresos Tributarios (14,8%). En contraste, se redujo en 41,6% la recaudación por Fraccionamientos.