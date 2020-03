Hoy se inició el vencimiento de la regularización del Impuesto a la Renta 2018, que deben presentar más de 1,2 millones contribuyentes, considerando su último dígito de RUC, entre personas naturales (que obtienen ingresos por rentas de capitales, servicios profesionales, así como independientes) y empresas del régimen general.

La Sunat informó que hasta el pasado viernes 22 de marzo ya se habían presentado más de 309.000 declaraciones, lo que representa el interés de los contribuyentes por cumplir con sus obligaciones tributarias adelantándose incluso a las fechas de vencimientos, que corresponden al último día que tienen para presentar su declaración.

Como todos los años no habrá prórrogas, dijo el ente recaudador. El cronograma de vencimientos, que se establece según último dígito de RUC, se inició este lunes 25 de marzo con el dígito cero (“0”) y finaliza el lunes 8 de abril para los Buenos Contribuyentes.

(Fuente: Sunat)

Cabe precisar que las personas naturales obligadas a declarar tienen a su disposición información personalizada sobre sus rentas, gastos, retenciones y pagos de impuestos, así como de las retenciones. Esta información deberá ser verificada y, de ser el caso, completada o modificada antes de presentar su declaración.

En el caso de empresas, los contribuyentes deberán presentar la declaración solo por medios virtuales y de tener impuesto por pagar tienen la opción de solicitar el fraccionamiento al momento de presentar la declaración si los ingresos son hasta 150 UIT (S/630.000). Si tuvieran saldo a favor podrán presentar su solicitud de devolución en línea.

Para brindar más facilidades a los contribuyentes, la Sunat ha ampliado el horario de atención de los Centros de Servicios al Contribuyente de todo el país, entre las 8:30 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes. También se amplió el horario de la Central de Consultas telefónicas (de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.) a fin de recibir orientación personalizada para presentar la declaración de Renta 2018.