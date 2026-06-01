Resumen

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Sunat indicó que en se recaudaron S/6.990 millones por este concepto, importe que representa un crecimiento de 21,5% en comparación con el mismo mes del año 2025. Foto: GEC.
Sunat indicó que en se recaudaron S/6.990 millones por este concepto, importe que representa un crecimiento de 21,5% en comparación con el mismo mes del año 2025. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Sunat informó que en mayo del 2026, la recaudación tributaria (que descuentan las devoluciones de impuestos) creció 17,7% respecto al mismo mes del año anterior, acumulando 24 meses consecutivos de expansión.

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