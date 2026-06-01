Sunat informó que en mayo del 2026, la recaudación tributaria (que descuentan las devoluciones de impuestos) creció 17,7% respecto al mismo mes del año anterior, acumulando 24 meses consecutivos de expansión.

Además, los ingresos tributarios del Gobierno Central, descontando devoluciones, totalizaron S/16.048 millones.

Factores determinantes del resultado positivo de la recaudación de mayo

Las acciones operativas de Sunat están orientadas a detectar los incumplimientos tributarios y tomar las medidas para disminuir las brechas en los procesos de registro, declaración, pago y veracidad que tienen un gran impacto en la recaudación.

El desempeño favorable de la actividad económica durante abril, lo que generó obligaciones tributarias que, en su mayoría, fueron pagadas en el mes de mayo, con un crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) de alrededor de 3,6% y de 6,6% de la demanda interna. A ello se añade la expansión de 21,4% observada en las importaciones US$ CIF de mayo.

Las mayores cotizaciones de los principales metales exportados por la economía nacional, en especial el cobre y el oro, situación que incrementa los ingresos y bases imponibles, anual, trimestrales y mensuales, de las empresas vinculadas a la producción y/o comercio de dichos metales.

Como contraparte, el principal factor que incidió negativamente en la recaudación de mayo fue el menor tipo de cambio en 6,0% respecto al mismo mes del año anterior, impactando principalmente en la recaudación vinculada a las importaciones y en el ingreso mensual declarado por los exportadores.

Principales resultados por tributos

Sunat indicó que en se recaudaron S/6.990 millones por este concepto, importe que representa un crecimiento de 21,5% en comparación con el mismo mes del año 2025. Además, la recaudación del IGV alcanzó S/8.550 millones en mayo, importe que representó un crecimiento de 11,5% frente al mismo mes del 2025.

El IGV Interno recaudó S/5.092 millones, registrando un crecimiento de 18,5% con respecto a mayo del 2025. Este resultado fue influenciado por la dinámica económica de abril, que sería mayor a la prevista y, las acciones de control y cobranza desplegadas por la Sunat. Por su parte, el IGV que grava las importaciones recaudó S/3.458 millones, importe que representó un crecimiento de 2,6% en comparación con lo percibido en mayo del 2025.

Mientras que la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) alcanzó S/826 millones en mayo, monto que representó un aumento de 0,7% respecto a mayo del 2025. El ISC Interno retrocedió en 2,3%, por los menores pagos en ISC a los combustibles, ante menores pagos por parte de una importante empresa de hidrocarburos. Por su parte, el ISC Interno que corresponde al resto de productos gravados creció en 9,7%, principalmente por los mayores pagos del impuesto a las cervezas y la recaudación del ISC a los juegos y apuestas deportivas a distancia (S/33 millones).

El ISC Importaciones creció en 7,6% sustentado por los mayores pagos del ISC combustibles importados (13,5%); asimismo, el ISC otros, que corresponde al resto de los productos gravados, cayó en 0,3% por el menor tipo de cambio.

Principales resultados por sector y tamaño de contribuyente

La recaudación de Tributos Internos ascendió a S/14.703 millones en mayo, S/2.765 millones más que similar mes del año pasado, lo que representa un crecimiento real de 18,5%.

Los principales sectores que explican este incremento fueron Minería, con un aumento de S/ 988 millones (68,7%), Manufactura con S/ 137 millones adicionales (136,8%), destacando la Industria No Primaria, en particular el subsector Alimentos, Bebidas y Tabaco, que creció en S/ 122 millones (11,9%); y Otros Servicios, con un incremento de S/ 573 millones (5,5%), impulsado por el subsector Administración Pública y Seguridad Social, que aumentó en S/ 232 millones (100,3%).

Finalmente, la recaudación de tributos aduaneros de mayo ascendió a S/3.899 millones, S/203 millones más que el mismo mes del año anterior, con un crecimiento de 1,5%. El monto se explica por el crecimiento de las importaciones de 21,5%, las mayores importaciones garantizadas y el menor tipo de cambio respecto al similar mes del 2025.