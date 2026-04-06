En marzo, los ingresos tributarios del Gobierno Central (que descuentan las devoluciones de impuestos) alcanzaron los S/ 16 682 millones. Con ello, la recaudación del mes registró un crecimiento de 11,6% con respecto al mismo período del año 2025; logrando 22 meses de crecimiento continuo de la recaudación nacional, informó Sunat.

Factores determinantes del resultados de la recaudación de marzo

El resultado positivo de la recaudación de marzo se debe a diversos factores, entre los principales que favorecieron el incremento de la recaudación se puede destacar el desempeño favorable de la actividad económica durante febrero, lo que generó obligaciones tributarias que, en su mayoría, fueron pagadas en el mes de marzo, con un crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) de alrededor de 2,8% y de 4,3% en el caso de la Demanda Interna (DI). A ello se añade la expansión de 19,7% observada en las importaciones.

Además, de los buenos resultados obtenidos por la campaña de Regularización Anual del Impuesto a la Renta, correspondiente al ejercicio 2025, que empezó el 26 de marzo y se extenderá hasta el 10 de junio, especialmente del sector minería. Dichos resultados reflejarían el incremento de las utilidades empresariales correspondientes a dicho ejercicio.

Así como las mayores cotizaciones de los principales metales exportados por la economía nacional, en especial el cobre y el oro, situación que incrementa los ingresos y bases imponibles mensuales de las empresas vinculadas a la producción y/o comercio de dichos metales con impacto principalmente en sus pagos a cuenta mensuales de Impuesto a la Renta y los ingresos correspondientes al impacto de las acciones de cierre de brechas tributarias emprendidas por Sunat, las que, unidas a su labor cotidiana, permitieron una significativa recuperación de recaudación correspondiente a obligaciones tributarias.

Principales resultados por tributos

En marzo se recaudaron S/9.618 millones por este concepto, importe que representa un crecimiento de 17,1% en comparación con el mismo mes del año 2025.

Impuesto General a las Ventas (IGV)

La recaudación del IGV alcanzó S/8.300 millones en marzo, importe que representó un crecimiento de 8,7% frente al mismo mes de 2025. El IGV Interno recaudó S/4.882 millones, obteniendo un crecimiento de 13,3% con respecto a marzo de 2025. Este resultado fue influenciado por la dinámica económica de febrero, las acciones de control y cobranza desplegadas por Sunat y por los pagos derivados de la aplicación del IGV a los servicios digitales.

Por su parte, el IGV que grava las importaciones recaudó S/3.418 millones, importe que representó un crecimiento de 2,7% en comparación con lo percibido en marzo de 2025. Dicho crecimiento se debió a las mayores importaciones garantizadas en el mes, y al incremento de 19,7% en las importaciones del mes, ello, no obstante, el menor tipo de cambio (S/3,45 por US$) utilizado para el pago de obligaciones en moneda nacional.

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)

De acuerdo con Sunat, la recaudación del ISC alcanzó S/950 millones en marzo, monto que representó un aumento de 24,0% respecto a marzo de 2025. El ISC interno se expandió en 21,9%, influenciado por el incremento de 56,1% en los pagos correspondientes a combustibles gravados.

Por su parte, el ISC que grava al resto de productos gravados creció en 16,5%, principalmente por los mayores pagos del impuesto a las cervezas, a lo que se sumó la recaudación del ISC a juegos y apuestas a distancia (S/ 48 millones), con impacto en la recaudación desde marzo de 2025.

El ISC que grava las importaciones creció en 27,5%, principalmente por los mayores pagos por importaciones de combustibles (36,4%). Asimismo, el resto de los productos gravados creció en 11,9%.

Otros ingresos

La recaudación de este rubro ascendió a S/1.007 millones, monto que representó un crecimiento de 10,7% respecto a lo obtenido en marzo de 2025. Por su parte, la recaudación por el Impuesto a los Juegos y Apuestas Deportivas a Distancia, incluida en el rubro de otros ingresos, alcanzó los S/117 millones en marzo.

Devoluciones

Las devoluciones de impuestos realizadas en marzo ascendieron a S/3.353 millones, importe que representó un crecimiento de 22,0% en comparación con el mismo mes de 2025.