Resumen

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Entre los principales que favorecieron el incremento de la recaudación se puede destacar el desempeño favorable de la actividad económica durante febrero. Foto: GEC.
Entre los principales que favorecieron el incremento de la recaudación se puede destacar el desempeño favorable de la actividad económica durante febrero. Foto: GEC.
Por Redacción EC

En marzo, los ingresos tributarios del Gobierno Central (que descuentan las devoluciones de impuestos) alcanzaron los S/ 16 682 millones. Con ello, la recaudación del mes registró un crecimiento de 11,6% con respecto al mismo período del año 2025; logrando 22 meses de crecimiento continuo de la recaudación nacional, informó Sunat.

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