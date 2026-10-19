Sunat recordó a los contribuyentes afectados verificar las nuevas fechas de vencimiento ingresando a su plataforma virtual. Foto: EC.
Sunat recordó a los contribuyentes afectados verificar las nuevas fechas de vencimiento ingresando a su plataforma virtual. Foto: EC.
/ DIANA CHAVEZ
Por Redacción EC

Con el objetivo de apoyar a ciudadanos y empresas afectadas por recientes desastres naturales, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) recordó que se encuentran vigentes de manera automática las facilidades tributarias para todos los distritos declarados en estado de emergencia por impacto de daños.

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