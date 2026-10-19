Con el objetivo de apoyar a ciudadanos y empresas afectadas por recientes desastres naturales, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) recordó que se encuentran vigentes de manera automática las facilidades tributarias para todos los distritos declarados en estado de emergencia por impacto de daños.

Esta medida de acompañamiento busca que los contribuyentes damnificados puedan priorizar la seguridad de sus familias y la reconstrucción de sus negocios, prorrogando los plazos de sus obligaciones tributarias.

En cumplimiento de la normativa vigente (Resolución de Superintendencia N.º 051-2019/SUNAT) estas facilidades se aplican desde la fecha de publicación del Decreto Supremo que declara el estado de emergencia por desastre de origen natural. Los contribuyentes beneficiados no necesitan presentar ninguna solicitud, rellenar formularios ni acercarse a los Centros de Servicios.

Cabe precisar que el sistema de Sunat identifica directamente a los contribuyentes beneficiarios considerando la información de los domicilios fiscales ubicados en los distritos comprendidos en los Decretos Supremos que declaran el estado de emergencia, a la fecha de su publicación.

Las principales facilidades a las que acceden los contribuyentes de las zonas afectadas son:

Prórroga del cronograma de obligaciones : Se postergan las fechas de vencimiento de las declaraciones juradas y los pagos mensuales y anuales, según corresponda, brindando una ventana de liquidez inmediata.

: Se postergan las fechas de vencimiento de las declaraciones juradas y los pagos mensuales y anuales, según corresponda, brindando una ventana de liquidez inmediata. Protección de fraccionamientos vigentes: Se brindan facilidades para evitar la pérdida de aplazamientos o fraccionamientos de deuda en curso debido a retrasos involuntarios provocados por la coyuntura.

Finalmente, Sunat recordó a los contribuyentes afectados verificar las nuevas fechas de vencimiento ingresando a su plataforma virtual, donde encontrarán habilitada la opción “Reporte Personalizado” con el Cronograma de Obligaciones Mensuales correspondiente.