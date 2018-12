Sunat otorga prórroga a empresas para entrega de información tributaria

La Sunat extendió el plazo a las empresas vinculadas para la entrega de información tributaria requerida en la Declaración Jurada Informativa (DJI) Reporte País por País. De esta manera, los grupos económicos con matriz en el exterior y que hayan registrado ingresos iguales o mayores a S/2.700 millones, deberán presentar el reporte en marzo del 2019. Inicialmente, el reporte estaba previsto para entregarse el pasado mes de noviembre.

El cambio de fecha se debe a que la Sunat aún no ha suscrito los convenios de intercambio de información con sus pares del exterior, según Juan Carlos Vidal, socio de Tax & Legal de KPMG en el Perú.

“La idea original era que la Sunat obtenga esa información de la administración donde radica la matriz. Pero al no existir aún un acuerdo vigente, la responsabilidad recayó en las subsidiarias, generándoles una obligación de recopilar y preparar información que no necesariamente manejan ellas sino las matrices. Y estas no siempre están dispuestas a compartirla por motivos de confidencialidad”, sostuvo Vidal.

Uno de los convenios pendientes se denomina Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes para el intercambio automático de Reportes País por País (CBCR MCAA, por sus siglas en inglés), el cual permitirá el intercambio inmediato de información tributaria entre Sunat y los países de la OCDE.

En el caso de los países que no formen parte de dicho grupo, como por ejemplo Estados Unidos, se deberán firmar acuerdos bilaterales. “Si bien la intención del fisco es tener firmados los convenios cuanto antes, existe cierta incertidumbre sobre si los convenios entrarán en vigor para el mes de marzo", indicó el ejecutivo.

En ese sentido, Vidal señaló que la firma debería ser rápida, pero para ello es necesario demostrar que Sunat dispone de los estándares de seguridad que aseguren la integridad y confidencialidad de la información.

Según KPMG, esta prórroga ha generado distintas reacciones en el sector privado, ya que algunas empresas preferían entregar el Reporte País por País en noviembre, debido a que la nueva fecha en marzo coincide con la elaboración de los reportes de Impuesto a la Renta, lo que aumentará la carga administrativa.

“Otras, en cambio, prefieren esperar a que los acuerdos estén vigentes en marzo, y de esa forma no estarán obligadas a entregar información altamente sensible”, explicó Vidal.