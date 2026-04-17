Resumen

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La norma impacta directamente en miles de negocios que hoy operan en canales digitales (desde emprendimientos que venden por Instagram hasta empresas con e-commerce). Foto: GEC.
La norma impacta directamente en miles de negocios que hoy operan en canales digitales (desde emprendimientos que venden por Instagram hasta empresas con e-commerce). Foto: GEC.
Por Redacción EC

Sunat ahora podrá intervenir ventas realizadas por redes sociales, aplicativos y páginas web con la aprobación del Decreto Supremo 058-2026-EF.

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