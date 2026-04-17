Sunat ahora podrá intervenir ventas realizadas por redes sociales, aplicativos y páginas web con la aprobación del Decreto Supremo 058-2026-EF.

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la norma permite que la Sunat supervise operaciones realizadas a través de plataformas virtuales, redes sociales y otros medios electrónicos, ampliando así el alcance de la fiscalización tradicional.

Esto impacta directamente en miles de negocios que hoy operan en canales digitales (desde emprendimientos que venden por Instagram hasta empresas con e-commerce).

Uno de los cambios más relevantes es que los fedatarios fiscalizadores podrán intervenir directamente en operaciones digitales. Es decir, podrán actuar como cualquier cliente en una compra online para verificar si el contribuyente cumple con sus obligaciones.

En la práctica, esto implica que un fedatario podría escribirle a un vendedor por redes sociales, acordar una compra como cualquier cliente y verificar si se emite el comprobante de pago correspondiente. Si todo está conforme, la operación se revierte; de lo contrario, se registra la infracción mediante un acta probatoria.

Otro cambio clave es que la fiscalización ya no requiere presencia física. Todo el proceso puede realizarse de forma remota, lo que agiliza la capacidad de control de la administración tributaria. Se precisa que la identificación del fedatario ya no se realiza únicamente mediante credencial física, sino también a través de una comunicación de intervención firmada digitalmente, que será notificada al contribuyente mediante su buzón electrónico.

Además, los documentos generados en estos procesos, como actas probatorias, ahora podrán emitirse de forma electrónica y con firma digital.

¿Qué deben hacer las empresas desde ahora?

Estas modificaciones implican que las empresas y contribuyentes deban fortalecer sus controles en canales digitales, asegurando la correcta emisión de comprobantes de pago en ventas online, la trazabilidad de sus operaciones y la consistencia de la información registrada en sus sistemas.

Además, se recomienda revisar constantemente el buzón electrónico, que pasa a ser el principal canal de notificación de la Sunat.

Cabe precisar que la norma amplía de forma significativa la capacidad de la Sunat para detectar infracciones, especialmente aquellas vinculadas a la no emisión o emisión incorrecta de comprobantes de pago.