La subasta se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, que permite a los postores presentar sus propuestas económicas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica. Foto: Andina.
La subasta se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, que permite a los postores presentar sus propuestas económicas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que realizará, este martes 25 y jueves 27 de agosto en Lima, el tercer remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas a pesar de las distintas facilidades que se les brindaron. En esta oportunidad se subastarán 70 bienes inmuebles valorizados en S/10.529.792,37 soles.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.