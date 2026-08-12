La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que realizará, este martes 25 y jueves 27 de agosto en Lima, el tercer remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas a pesar de las distintas facilidades que se les brindaron. En esta oportunidad se subastarán 70 bienes inmuebles valorizados en S/10.529.792,37 soles.

Entre los bienes que se rematarán destacan una casa en Miraflores y otra en Villa El Salvador, además de una vivienda de dos pisos en Piura. La oferta incluye también departamentos en La Victoria y Chorrillos, junto con oficinas en San Juan de Lurigancho y un local comercial en San Vicente de Cañete.

La jornada contempla una amplia disponibilidad de depósitos, principalmente en Surco, donde se concentran más de veinte unidades, además de depósitos en Chorrillos y Asia. Asimismo, se rematarán estacionamientos en San Isidro, Surquillo, Surco y Chorrillos, ofreciendo alternativas tanto residenciales como comerciales. Entre los bienes singulares se incluye un closet en Surco.

Resalta también la oferta de terrenos: predios urbanos en Carabayllo, Pachacámac y Castilla (Piura), terrenos en Alto Laran y Nasca, ambos en el departamento de Ica y predios rurales en Guadalupe (Ica), que suman nueve lotes. Estas opciones brindan posibilidades agrícolas y urbanas.

Por último, también se incluyen dos terrazas en Asia y varias tiendas en San Juan de Lurigancho, La Victoria y Surco, completando un portafolio variado y atractivo para los postores.

FECHA TIPO DE BIEN DISTRITO PRECIO BASE 25.08.26 CASA MIRAFLORES S/ 1.062.834,09 25.08.26 CASA VILLA EL SALVADOR S/ 182.158,74 25.08.26 DEPARTAMENTO LA VICTORIA S/ 77.056,71 25.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 52.478,78 25.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 36.653,16 25.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 35.101,08 25.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 40.476,34 25.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 67.635,89 25.08.26 DEPOSITO CHORRILLOS S/ 7.566,70 25.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 21,948,79 25.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 20.992,64 25.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 29,191.15 25.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 84.362,92 25.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 104.366,71 25.08.26 ESTACIONAMIENTO SURQUILLO S/ 27.349,28 25.08.26 ESTACIONAMIENTO SURQUILLO S/ 26.098,41 25.08.26 ESTACIONAMIENTO SAN ISIDRO S/ 37.485,46 25.08.26 ESTACIONAMIENTO CHORRILLOS S/ 27.240,79 25.08.26 ESTACIONAMIENTO SURQUILLO S/ 26.336,35 25.08.26 ESTACIONAMIENTO SURQUILLO S/ 27.349,28 25.08.26 ESTACIONAMIENTO SAN ISIDRO S/ 27.744,43 25.08.26 ESTACIONAMIENTO SAN ISIDRO S/ 67.429,81 25.08.26 ESTACIONAMIENTO SANTIAGO DE SURCO S/ 19.352,97 25.08.26 LOCAL COMERCIAL SAN VICENTE DE CAÑETE S/ 61.374,35 25.08.26 TERRAZA ASIA S/ 76.138,00 25.08.26 TERRAZA ASIA S/ 76.138,00 25.08.26 TERRENO ALTO LARAN S/ 1.154.780,00 25.08.26 TERRENO NASCA S/ 160.575,67 25.08.26 TERRENO CARABAYLLO S/ 282.411,77 25.08.26 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 81.602,04 25.08.26 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 68.002,15 25.08.26 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 68.004,42 25.08.26 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 133.239,81 25.08.26 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 86.136,39 25.08.26 TIENDA SAN JUAN DE LURIGANCHO S/ 48.110,14 25.08.25 TIENDA SAN JUAN DE LURIGANCHO S/ 32.555,73 25.08.26 TIENDA SANTIAGO DE SURCO S/ 39.760,58 27.08.26 CLOSET SANTIAGO DE SURCO S/ 1.974,04 27.08.26 DEPARTAMENTO CHORRILLOS S/ 218.094,58 27.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 37.553,01 27.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 84.839,29 27.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 27.192,08 27.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 37.085,16 27.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 35.659,74 27.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 49.827,29 27.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 43.987,20 27.08.26 DEPOSITO ASIA S/ 14.744,77 27.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 37.085,16 27.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 67.635,89 27.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 52.478,78 27.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 49.827,29 27.08.26 DEPOSITO SANTIAGO DE SURCO S/ 35.101,08 27.08.26 ESTACIONAMIENTO SANTIAGO DE SURCO S/ 67.591,17 27.08.26 ESTACIONAMIENTO CHORRILLOS S/ 25.831,55 27.08.26 ESTACIONAMIENTO CHORRILLOS S/ 29.936,16 27.08.26 ESTACIONAMIENTO SURQUILLO S/ 43.987,20 27.08.26 ESTACIONAMIENTO CHORRILLOS S/ 43.987,20 27.08.26 ESTACIONAMIENTO CHORRILLOS S/ 43.987,20 27.08.26 OFICINA SAN JUAN DE LURIGANCHO S/ 40.068,59 27.08.26 OFICINA SAN JUAN DE LURIGANCHO S/ 43.987,20 27.08.26 TERRENO CASTILLA S/ 65.720,56 27.08.26 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 77.069,95 27.08.26 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 68.001,70 27.08.26 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 86.172,21 27.08.26 TERRENO RURAL GUADALUPE S/ 133.160,93 27.08.26 TERRENO URBANO PACHACAMAC S/ 37.389,12 27.08.26 TIENDA LA VICTORIA S/ 38.735,28 27.08.26 TIENDA LA VICTORIA S/ 32.302,59 27.08.26 TIENDA LA VICTORIA S/ 43.987,20 27.08.26 VIVIENDA - 02 PISOS PIURA S/ 180.534,61

Sunat indicó que para participar en el remate solo debe presentar su DNI. La subasta se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, que permite a los postores presentar sus propuestas económicas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos.

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Los interesados deberán acercarse a la sede de la SUNAT, ubicada en Av. Arenales 335-357 en el Cercado de Lima (al costado del Fuero Militar Policial), cumpliendo las condiciones establecidas en su web.