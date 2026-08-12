La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que realizará, este martes 25 y jueves 27 de agosto en Lima, el tercer remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas a pesar de las distintas facilidades que se les brindaron. En esta oportunidad se subastarán 70 bienes inmuebles valorizados en S/10.529.792,37 soles.
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó que realizará, este martes 25 y jueves 27 de agosto en Lima, el tercer remate de bienes embargados a contribuyentes que no regularizaron sus deudas a pesar de las distintas facilidades que se les brindaron. En esta oportunidad se subastarán 70 bienes inmuebles valorizados en S/10.529.792,37 soles.
Entre los bienes que se rematarán destacan una casa en Miraflores y otra en Villa El Salvador, además de una vivienda de dos pisos en Piura. La oferta incluye también departamentos en La Victoria y Chorrillos, junto con oficinas en San Juan de Lurigancho y un local comercial en San Vicente de Cañete.
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La jornada contempla una amplia disponibilidad de depósitos, principalmente en Surco, donde se concentran más de veinte unidades, además de depósitos en Chorrillos y Asia. Asimismo, se rematarán estacionamientos en San Isidro, Surquillo, Surco y Chorrillos, ofreciendo alternativas tanto residenciales como comerciales. Entre los bienes singulares se incluye un closet en Surco.
Resalta también la oferta de terrenos: predios urbanos en Carabayllo, Pachacámac y Castilla (Piura), terrenos en Alto Laran y Nasca, ambos en el departamento de Ica y predios rurales en Guadalupe (Ica), que suman nueve lotes. Estas opciones brindan posibilidades agrícolas y urbanas.
Por último, también se incluyen dos terrazas en Asia y varias tiendas en San Juan de Lurigancho, La Victoria y Surco, completando un portafolio variado y atractivo para los postores.
|FECHA
|TIPO DE BIEN
|DISTRITO
|PRECIO BASE
|25.08.26
|CASA
|MIRAFLORES
|S/ 1.062.834,09
|25.08.26
|CASA
|VILLA EL SALVADOR
|S/ 182.158,74
|25.08.26
|DEPARTAMENTO
|LA VICTORIA
|S/ 77.056,71
|25.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 52.478,78
|25.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 36.653,16
|25.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 35.101,08
|25.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 40.476,34
|25.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 67.635,89
|25.08.26
|DEPOSITO
|CHORRILLOS
|S/ 7.566,70
|25.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 21,948,79
|25.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 20.992,64
|25.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 29,191.15
|25.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 84.362,92
|25.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 104.366,71
|25.08.26
|ESTACIONAMIENTO
|SURQUILLO
|S/ 27.349,28
|25.08.26
|ESTACIONAMIENTO
|SURQUILLO
|S/ 26.098,41
|25.08.26
|ESTACIONAMIENTO
|SAN ISIDRO
|S/ 37.485,46
|25.08.26
|ESTACIONAMIENTO
|CHORRILLOS
|S/ 27.240,79
|25.08.26
|ESTACIONAMIENTO
|SURQUILLO
|S/ 26.336,35
|25.08.26
|ESTACIONAMIENTO
|SURQUILLO
|S/ 27.349,28
|25.08.26
|ESTACIONAMIENTO
|SAN ISIDRO
|S/ 27.744,43
|25.08.26
|ESTACIONAMIENTO
|SAN ISIDRO
|S/ 67.429,81
|25.08.26
|ESTACIONAMIENTO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 19.352,97
|25.08.26
|LOCAL COMERCIAL
|SAN VICENTE DE CAÑETE
|S/ 61.374,35
|25.08.26
|TERRAZA
|ASIA
|S/ 76.138,00
|25.08.26
|TERRAZA
|ASIA
|S/ 76.138,00
|25.08.26
|TERRENO
|ALTO LARAN
|S/ 1.154.780,00
|25.08.26
|TERRENO
|NASCA
|S/ 160.575,67
|25.08.26
|TERRENO
|CARABAYLLO
|S/ 282.411,77
|25.08.26
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 81.602,04
|25.08.26
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 68.002,15
|25.08.26
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 68.004,42
|25.08.26
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 133.239,81
|25.08.26
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 86.136,39
|25.08.26
|TIENDA
|SAN JUAN DE LURIGANCHO
|S/ 48.110,14
|25.08.25
|TIENDA
|SAN JUAN DE LURIGANCHO
|S/ 32.555,73
|25.08.26
|TIENDA
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 39.760,58
|27.08.26
|CLOSET
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 1.974,04
|27.08.26
|DEPARTAMENTO
|CHORRILLOS
|S/ 218.094,58
|27.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 37.553,01
|27.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 84.839,29
|27.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 27.192,08
|27.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 37.085,16
|27.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 35.659,74
|27.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 49.827,29
|27.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 43.987,20
|27.08.26
|DEPOSITO
|ASIA
|S/ 14.744,77
|27.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 37.085,16
|27.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 67.635,89
|27.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 52.478,78
|27.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 49.827,29
|27.08.26
|DEPOSITO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 35.101,08
|27.08.26
|ESTACIONAMIENTO
|SANTIAGO DE SURCO
|S/ 67.591,17
|27.08.26
|ESTACIONAMIENTO
|CHORRILLOS
|S/ 25.831,55
|27.08.26
|ESTACIONAMIENTO
|CHORRILLOS
|S/ 29.936,16
|27.08.26
|ESTACIONAMIENTO
|SURQUILLO
|S/ 43.987,20
|27.08.26
|ESTACIONAMIENTO
|CHORRILLOS
|S/ 43.987,20
|27.08.26
|ESTACIONAMIENTO
|CHORRILLOS
|S/ 43.987,20
|27.08.26
|OFICINA
|SAN JUAN DE LURIGANCHO
|S/ 40.068,59
|27.08.26
|OFICINA
|SAN JUAN DE LURIGANCHO
|S/ 43.987,20
|27.08.26
|TERRENO
|CASTILLA
|S/ 65.720,56
|27.08.26
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 77.069,95
|27.08.26
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 68.001,70
|27.08.26
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 86.172,21
|27.08.26
|TERRENO RURAL
|GUADALUPE
|S/ 133.160,93
|27.08.26
|TERRENO URBANO
|PACHACAMAC
|S/ 37.389,12
|27.08.26
|TIENDA
|LA VICTORIA
|S/ 38.735,28
|27.08.26
|TIENDA
|LA VICTORIA
|S/ 32.302,59
|27.08.26
|TIENDA
|LA VICTORIA
|S/ 43.987,20
|27.08.26
|VIVIENDA - 02 PISOS
|PIURA
|S/ 180.534,61
Sunat indicó que para participar en el remate solo debe presentar su DNI. La subasta se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, que permite a los postores presentar sus propuestas económicas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos.
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Los interesados deberán acercarse a la sede de la SUNAT, ubicada en Av. Arenales 335-357 en el Cercado de Lima (al costado del Fuero Militar Policial), cumpliendo las condiciones establecidas en su web.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.