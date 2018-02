Sunat pide que "nuevo D.U." precise reparaciones y deudas

La Sunat, brindó hoy dos sugerencias en aras de la mejora del proyecto de ley 2408 durante la sesión conjunta de las comisiones de Economía y Justicia del Congreso.

En primer lugar, explicó Claudia Suárez, superintendente de Tributos Internos de la entidad recaudadora, sería vital que el monto de la reparación civil – tope del fideicomiso- y las deudas tributarias de las empresas vinculadas a casos de corrupción estén claramente precisados en el proyecto de ley que pretende reemplazar al Decreto de Urgencia (D.U.) 003.

Asimismo, resaltó que las sanciones impuestas a las empresas por no cumplir con las detracciones deberían tener carácter de ley. "No deben desarrollarse a nivel de decreto supremo. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está de acuerdo. Es cuestión de ponernos a trabajar”, afirmó.

En esa misma línea, aseguró que la Sunat ve con buenos ojos la exclusión de las medidas cautelares de carácter tributario que contempla el proyecto del Ejecutivo.

EMBARGOS

Por otro lado, Suárez dio detalles de los montos que la entidad recaudadora ha logrado embargar a la brasileña Odebrecht.



“Los importes totales que tenemos por concepto de embargos en dinero vienen a ser S/32 millones […] Las compras que Odebrecht declaró el año pasado suman alrededor de S/900 millones. De ese monto, lo que la administración tributaria tendría en embargo de dinero, es aproximadamente 5%”, agregó.

Así, explicó , por ejemplo, que la Sunat pretendía obtener S/189 millones de la empresa Odebrecht Participacoes e Investimentos mediante embargos. No obstante, solo se lograron captar S/45 millones en bienes que, incluso, siguen en propiedad de la empresa en aras de no interrumpir la cadena de pagos.



“Con relación al resto de las empresas de Odebrecht, esperábamos lograr un total de S/140 millones bajo la misma modalidad (embargo). [No obstante], tenemos S/60 millones [en bienes] y sólo S/4 millones en ‘cash’ consignados en el Banco de la Nación”, explicó.



Con respecto al resto de compañías brasileñas vinculadas a las investigaciones por casos de corrupción, Suárez indicó que la Sunat tenía como objetivo lograr embargos por S/49 millones. Sin embargo, solo se lograron captar S/22 millones en bienes y S/2,6 millones en dinero líquido.

EL DATO

Suárez reiteró que por el fideicomiso creado por el D.U. 003, se lograron recaudar solo S/25 millones en dinero líquido.

