La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) se reunió con un grupo de influencers para explicarles sobre sus obligaciones tributarias y el cumplimiento de las mismas.

El ente tributario define a los influencers como personas que realizan alguna actividad económica en redes sociales (Facebook, Instagram, Youtube) por las cuales perciben ingresos por concepto de publicidad o auspicios.

Entre los principales riesgos de incumplimiento de parte de estas personas, se encontrarían ingresos no declarados, gastos no relacionados con su actividad, no emisión de comprobantes de pago o emisión de comprobantes que no corresponden al tipo de operación que realizan, omisión a la presentación de declaraciones juradas, entre otros.

Los denominados influencers que participaron en las dos reuniones organizadas por la Sunat son de los rubros de entretenimiento, moda, gastronomía y espectáculos.

Hace una semana, el Indecopi prepublicó una guía para regular las prácticas publicitarias en redes sociales.

En el texto se planteaban multas de hasta 700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) o S/ 2,94 millones para los influencers que incurran en faltas a sus obligaciones.

También propone medidas correctivas como que dejen de hacer publicidad, la rectificación de informaciones engañosas, incorrectas o falsas y la publicación de la resolución condenatoria.

Entre las prácticas consideradas por el Indecopi como publicidad de influencers se encuentran los unboxings, canjes, sorteos, fotos y vídeos.