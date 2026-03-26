Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los puestos de venta controlados durante el concierto se dividieron en 19 establecimientos de bebidas, 8 de alimentos y 02 de merchandising oficial. Foto: GEC.
Los puestos de venta controlados durante el concierto se dividieron en 19 establecimientos de bebidas, 8 de alimentos y 02 de merchandising oficial. Foto: GEC.
/ The Killers
Por Redacción EC

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) verificó las actividades comerciales que se efectuaron durante el concierto de la banda americana de rock “The Killers”, que registró ingresos de S/248,650 por la venta de bebidas, alimentos y merchandising.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.