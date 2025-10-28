La Balanza Comercial (BC) continuó con su evolución positiva en agosto, alcanzando un superávit de US$2.578 millones, el segundo monto mensual más alto en términos históricos, solo por debajo del récord de U$3.018 millones de noviembre del 2024, según el Reporte Semanal de Scotiabank del 27 al 31 de octubre del 2025.

Con este resultado, el superávit acumulado entre enero y agosto ascendió a US$17.179 millones, mayor en 20% respecto de igual período del 2024 y en línea con nuestra proyección para el cierre del 2025.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El resultado favorable de la Balanza Comercial se debió básicamente a la tendencia ascendente de los términos de intercambio-TI. Por un lado, los precios de exportación (IPX) alcanzaron niveles récord, en particular el oro y el cobre debido al aumento de la incertidumbre global asociada a las políticas de la administración Trump, así como a la mayor demanda global de cobre para la transición energética, respectivamente.

Por su parte, los precios de importación (IPM) mostraron una caída importante, en especial el petróleo, ante las expectativas de menor demanda y aumento de la producción global, y alimentos que importa el Perú como el trigo y la soya,ante expectativas de mayores cosechas en el mundo.

En ese sentido, Scotiabank proyecta, para el 2025, que el superávit de la Balanza Comercial alcance US$27.720 millones, mayor en 15% respecto a lo registrado en el 2024. “Por el lado de las exportaciones, además de mayores precios, prevemos también un mayor volumen de envíos de productos no tradicionales, en especial agroexportación, paltas, arándanos, uvas y pesca (pota)”, indicó.

Evolución entre enero y agosto del 2025

Según el reporte, las exportaciones ascendieron a US$54.977 millones, mayores en 14,5% respecto de igual período del 2024. Este comportamiento se debió a los mayores precios de exportación (+12,2%) y, en menor medida, al aumento de los volúmenes exportados (+2,3%).

Las exportaciones tradicionales ascendieron a US$40.554 millones (+13,4%), lideradas por las exportaciones mineras (+16,2%). Estas últimas se vieron beneficiadas por los mayores precios del oro y del cobre que más que compensaron el menor volumen exportado. Ambos productos aportaron cerca del 75% del crecimiento del valor de las exportaciones totales.

Cabe precisar que el volumen exportado de hierro, que se vio afectado durante el segundo trimestre del 2025, debido a problemas logísticos en Shougang, se recuperó a partir de julio. Asimismo, resaltaron las mayores exportaciones de café (+24,8%) gracias al alza del precio internacional y a pesar del menor volumen exportado, menor cosecha debido a factores climáticos.

Por otra parte, las exportaciones no tradicionales (XNT) ascendieron a US$14.270 millones (+17,9%), impulsada por los mayores volúmenes exportados. Las exportaciones agroindustriales mantuvieron su evolución ascendente (+21,1%) gracias al mayor volumen exportado de arándano, palta, uva y mango, recuperación de nivel de producción tras verse afectadas en el 2024 por el Fenómeno El Niño (FEN), y a pesar de los menores precios ante la mayor oferta exportable.

De otro lado, las exportaciones pesqueras no tradicionales (+62,8%), fueron impulsadas por la recuperación en el volumen exportado de pota y, en menor medida, por el mayor precio de exportación. Finalmente, las exportaciones de textiles, confecciones se mantuvieron en territorio positivo entre enero y agosto (+6,9%), aunque han mostrado una notable desaceleración a partir de mayo, luego que entrarán en vigor los aranceles de 10% impuestos por EEUU, el 51% de las exportaciones peruanas de textiles y confecciones se dirigen hacia EE.UU., explicó Scotiabank.

A su vez, las importaciones alcanzaron US$37.797 millones, mayores en 12,2% respecto de enero-agosto del 2024, según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Este resultado se explicó básicamente por los mayores volúmenes importados (+15,8%) parcialmente contrarrestado por la caída de los precios de importación (-3,1%).

Las importaciones de bienes de consumo sumaron US$8.731 millones (+19,9%), gracias al crecimiento del empleo y los ingresos, así como la reactivación del crédito de consumo y la caída en el tipo de cambio. A nivel desagregado, resaltó el mayor valor importado de bienes de consumo duraderos (+28, 2%), en especial vehículos de uso particular, motocicletas, muebles y electrodomésticos, como no duraderos (+14,3%), resaltando prendas de vestir, cosméticos y medicamentos.

Las importaciones de bienes de capital ascendieron a US$11.130 millones (+16,7%), en sintonía con la recuperación de la inversión privada. Destacaron las adquisiciones de equipos de transporte (+22,7%), vehículos con capacidad de carga mayor a 20 toneladas, así como camionetas pick up dirigidas básicamente a los sectores de minería y construcción, bienes de capital para la industria (+14,3%), cargadores frontales, laptops y equipos de telecomunicaciones y materiales de construcción (+10,9%), pisos y revestimientos cerámicos, partes de fundición de hierro y acero y tubos, entre otros.

Las importaciones de insumos alcanzaron US$17.603 millones (+4.9%), beneficiadas por las mayores compras de materias primas para la industria. Por su parte, la importación de alimentos (+5,5%) fue impulsada por el mayor volumen importado de maíz, soya y trigo. Finalmente, las compras de combustibles (-11,9%) se vieron afectadas por la caída de la cotización internacional del petróleo.