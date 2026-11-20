El superintendente de Banca, Seguros y AFP (SBS), Sergio Espinosa, calificó como un acto “desproporcionado” la diligencia de allanamiento ejecutada por el Ministerio Público y la Policía Nacional en la sede principal de la institución. La medida judicial que se desarrolló esta mañana fue en el marco de las investigaciones sobre el caso “Los Herméticos del Caudal”.

En declaraciones a Infobae, el titular de la SBS sostuvo que la entidad entregó de forma oportuna toda la información previamente, aunque evitó dar detalles porque dijo respetar la reserva del caso. “Hemos entregado información que nos ha pedido la fiscalía. Ya había habido antes una diligencia para recabar información”, recordó.

“En la continuación de estas investigaciones a pesar que hemos entregado toda la información, han decidido hacer esta diligencia para recabar más información. Nosotros somos respetuosos de eso. Nos parece un poco desproporcionado pero es lo que la ley manda, seguir con la diligencia, responder y entregar la información que corresponde”, acotó.

El funcionario descartó categóricamente que la entidad haya favorecido a empresas de transporte de valores para restringir la competencia. “Estas empresas son un proveedor más de los bancos, pero no hay un riesgo propio, porque no tienen ahorros ni fondos”, señaló.

Espinosa dijo que, según recuerda, esta sería la primera vez que ocurre una diligencia así en la SBS, por lo que reiteró en su calificativo de un acto desproporcionado porque afecta la imagen de las personas aludidas y de la institución. “Eso es algo que tiene un valor que cuesta construir. No basta sacar comunicados y notas en condiciones, porque el condicional no salva el honor de las personas”.

Pronunciamiento oficial de la SBS

A través de un comunicado, la SBS informó que atendió ampliamente todo requerimiento de información realizado por las autoridades desde el inicio de las indagaciones. Asimismo, la institución precisó que el 19 de noviembre tomó conocimiento de la inclusión de dos de sus funcionarios en la investigación, quienes se encuentran colaborando conforme a ley.

En el documento institucional, el organismo regulador estimó como desproporcionada la orden judicial de allanamiento obtenida por la fiscalía, dado que no existía información pendiente de entrega. Finalmente, la entidad rechazó la filtración de información reservada del caso y reafirmó que actuó en estricto cumplimiento de sus funciones legales.