En el frente económico, la actividad peruana mostró señales de recuperación, con un crecimiento interanual de 3,56% en julio y una expansión acumulada de 3,13%, según el informe de Sura Investments. Foto: EC.
En el frente económico, la actividad peruana mostró señales de recuperación, con un crecimiento interanual de 3,56% en julio y una expansión acumulada de 3,13%, según el informe de Sura Investments. Foto: EC.
Por Redacción EC

La renta variable peruana cerró septiembre con un avance de 0,7% y acumula una rentabilidad de 36,5% en lo que va del año. Sin embargo, pese a este desempeño positivo, persisten factores que podrían condicionar las perspectivas del mercado durante los próximos meses. Así lo señala Sura Investments en su más reciente informe de perspectivas de inversión, en el que mantiene una posición cautelosa sobre las acciones locales ante los riesgos asociados a la inflación y al fenómeno de El Niño Costero.

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