La renta variable peruana cerró septiembre con un avance de 0,7% y acumula una rentabilidad de 36,5% en lo que va del año. Sin embargo, pese a este desempeño positivo, persisten factores que podrían condicionar las perspectivas del mercado durante los próximos meses. Así lo señala Sura Investments en su más reciente informe de perspectivas de inversión, en el que mantiene una posición cautelosa sobre las acciones locales ante los riesgos asociados a la inflación y al fenómeno de El Niño Costero.

En el frente económico, la actividad peruana mostró señales de recuperación, con un crecimiento interanual de 3,56% en julio y una expansión acumulada de 3,13%. No obstante, la inflación anual de Lima Metropolitana alcanzó 4,55% en septiembre, manteniéndose por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR). A ello se suma un escenario climático desafiante, con previsiones del ENFEN que contemplan un fenómeno de El Niño Costero de magnitud extraordinaria hasta enero de 2027, lo que podría generar nuevas presiones sobre algunos sectores productivos.

“El desempeño acumulado de la bolsa peruana ha sido positivo, pero eso no significa que los riesgos hayan desaparecido. La persistencia de la inflación y la evolución del fenómeno de El Niño podrían influir en las expectativas del mercado y en las decisiones de política monetaria. En este contexto, resulta fundamental mantener una estrategia de inversión diversificada, que responda al horizonte y al perfil de riesgo de cada inversionista”, señaló Mauricio Guzmán, head de Estrategia de Inversión de Sura Investments.

En el plano internacional, septiembre estuvo marcado por un retroceso de los principales mercados bursátiles, en medio de un endurecimiento de la política monetaria estadounidense. La Reserva Federal elevó su tasa de referencia en 25 puntos básicos, hasta un rango de 3,75% - 4,00%, generando presiones sobre los activos financieros. En este escenario, las acciones estadounidenses retrocedieron 0,35%, mientras Europa registró una caída de 4,90%. Japón fue la excepción, con un avance de 1,65%, impulsado por el desempeño del sector tecnológico.

Pese a este contexto, la firma mantiene su preferencia por la renta variable global frente a la renta fija, con Estados Unidos como su principal mercado de interés. Esta posición responde a la resiliencia de la economía estadounidense, las perspectivas de crecimiento de las utilidades corporativas y el impulso de las inversiones vinculadas a inteligencia artificial, aunque persisten riesgos asociados a mayores tasas de interés y valorizaciones exigentes.

Por su parte, la renta fija también enfrentó un escenario complejo durante septiembre. Los bonos del Tesoro estadounidense de mediano y largo plazo registraron retrocesos de 2,04% y 3,35%, respectivamente, ante el incremento de las tasas de interés. Frente a ello, la firma mantiene su preferencia por duraciones cortas y, dentro del crédito corporativo, favorece los instrumentos de alto rendimiento frente a los bonos del Tesoro.

En el mercado peruano, la renta fija retrocedió 2,07% durante septiembre. Sura Investments consideró que la inflación y los riesgos climáticos aumentan la probabilidad de aumentos de tasas del BCRP, por lo que continúa privilegiando instrumentos de menor duración frente a aquellos de plazos más extensos.

De cara a los próximos meses, la evolución de la inflación, las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal y el BCR, así como el impacto de fenómeno de El Niño sobre la economía local, serán variables clave para evaluar las oportunidades de inversión. En este contexto, la firma destacó la importancia de mantener portafolios diversificados y estrategias que permitan gestionar los riesgos sin perder de vista los objetivos financieros de largo plazo.