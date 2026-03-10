La empresa peruana San Fernando anunció que Susana Ikeda asumirá la presidencia de su directorio a partir del 31 de marzo, en el marco de un proceso de fortalecimiento institucional y de gobierno corporativo que la compañía viene desarrollando en los últimos años.

Ikeda, quien actualmente forma parte del directorio y representa a la tercera generación de la familia fundadora, asume el cargo luego de haber participado en el proceso de transformación organizacional que la empresa ha impulsado recientemente.

La ejecutiva es administradora de negocios y cuenta con experiencia en el sector agropecuario, asociaciones público-privadas y gobernanza familiar. Antes de este nombramiento integró los directorios de Chimú Agropecuaria y de la propia San Fernando, desde donde participó en decisiones estratégicas vinculadas al fortalecimiento institucional de la compañía.

Susana Ikeda

Con este cambio, Ikeda reemplazará a José Garrido-Lecca Arimana, quien culmina su gestión como presidente del directorio tras liderar una etapa enfocada en consolidar los estándares de gobierno corporativo y en reforzar la estructura ejecutiva de la empresa.

Durante ese periodo, la compañía también avanzó en iniciativas relacionadas con estrategia empresarial, incorporación de tecnología y desarrollo de su cultura organizacional, aspectos que buscaban preparar a la organización para una nueva etapa de crecimiento.

Según indicó la empresa, esta transición forma parte de la evolución institucional que viene implementando, combinando una estructura ejecutiva fortalecida con la participación activa de la familia fundadora en el directorio.