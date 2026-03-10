Resumen

La empresa peruana San Fernando anunció que Susana Ikeda asumirá la presidencia de su directorio a partir del 31 de marzo, en el marco de un proceso de fortalecimiento institucional y de gobierno corporativo que la compañía viene desarrollando en los últimos años.

