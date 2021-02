Conforme a los criterios de Saber más

Entre las medias de apoyo a las empresas del sector turismo, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Claudia Cornejo, señaló que está en conversaciones con el Ministerio de Trabajo para optar por nuevas estrategias vinculadas con la aplicación del esquema de suspensión perfecta de labores.

¿Qué peculiaridad debería tener esta medida? Christa Caro, líder del área laboral del estudio Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados, expresó que es poco razonable aplicar los mismos criterios de abril del año pasado para aprobar una suspensión perfecta de labores.

Por ello, señaló que se debe flexibilizar los montos de afectación económica porque, hasta la fecha, son muy estrictos, ya que en ‘teoría’ la actividad del turismo está permitida. “Por eso, las suspensiones que están en marcha pueden ser rechazadas”, dijo.

“Las empresas de este sector no tienen ahorro ni como solventar las remuneraciones de los trabajadores. Tampoco están generando ingreso porque no hay turismo receptivo. Tampoco hay turismo interno debido a que la gente no está viajando por las crisis económicas y el miedo al COVID-19”, refirió.

La experta en temas laborales añadió que Sunafil, por otro lado, inspecciona si el empleador tiene una resolución desaprobada de suspensión perfecta, y de ser así ordena los pagos que no han percibido los trabajadores en un plazo determinado, sino cumplen, los multan.

GRUPO DE RIESGO

Christa Caro sostuvo que se debe permitir la suspensión perfecta de los trabajadores en grupo de riesgo porque ya será un año que reciben un sueldo completo pese a que no pueden realizar sus labores regulares, pero con la regulación actual no procede este pedido.

“Debe analizarse esta situación. Hay empresas de turismo que soportan planillas pagando remuneraciones a los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo. El empleador no puede aplicar despidos arbitrarios pagándoles indemnización porque Sunafil está emitiendo un pronunciamiento indicando que ese despido es discriminatorio y las multas son bastantes elevadas”, manifestó.

En este sentido, la abogada indicó que se le debe dar una solución al empresario para aliviar su carga económica y esto podría ser que el Estado otorgue un subsidio mensual para aquellos trabajadores.

“Quizás no el 100% de su sueldo, pero si un porcentaje para que no queden desamparadas mientras dure el estado de emergencia o puedan ser vacunadas y se reintegren a la vida laboral”, aseveró.

MÁS MEDIDAS DE AYUDA

Para la abogada laboralista, Cecilia Calderón, la ayuda no solo basta con una suspensión perfecta, sino también tienen que darse facilidades con los créditos para el sector y flexibilidades tributarias.

“A las empresas deberían darle un aplazamiento de pagos, mejores tasas en el crédito o alguna ayuda tributaria al sector”, comentó

Agregó que la suspensión perfecta ha sido manejada por la autoridad del trabajo de manera bien limitada.

“En la primera instancia prácticamente a todos los registros de suspensión los declaraban improcedentes. La forma en que revisan los documentos que uno presenta son bien restrictivos, no sé si es por la cantidad de expedientes o los plazos que tienen para que no aplique el silencio. A pesar de tener todos los sustentos, no lo daban, y eso te desalienta”, señaló.

En tal sentido, Calderón señaló que, en una segunda instancia, los criterios de evaluación son más amplios, pero no todas las empresas tienen los recursos para apelar.

“Acá sí lo revisan con mayor profundidad los papeles, entonces, la suspensión de la segunda instancia administrativa debería también estar en la primera porque no todos tienen para contratar asesoría por la pandemia”, explicó.

Asimismo, la abogada expresó que dar la suspensión perfecta en este tiempo significaría que a más trabajadores se les corten los ingresos, y eso no ayuda a reactivar el turismo. “Mincetur debería enfocarse en hacer convenios para ayudar e impulsar el turismo local, cuidando todas las medidas sanitarias”, acotó.

Por su parte, Carlos Canales, presidente de Canatur, mencionó que la suspensión perfecta sí será una facilidad para evitar el cese laboral y que el trabajador pueda ser incorporado apenas se pueda.

“La ampliación de la suspensión laboral, por lo menos, debe ser hasta la quincena de junio. Hasta ahora en el sector turismo se han perdido un millón de empleos formales por la crisis”, dijo.

Indicó que las empresas están muy golpeadas debido a que antes de pandemia el país recibía 370 mil turistas mensuales y en octubre pasado solo llegaron 4.500 extranjeros; en noviembre, 10.900; en diciembre, 10.200; en enero 8.000 y este mes a lo mucho será 5.000.