El ministro de Trabajo, Juan Sheput, anunció, durante el programa de streaming “Tenemos que hablar” de El Comercio, que se presentó un proyecto de ley para que Sunafil recupere facultades de supervisión sobre las micro y pequeñas empresas en las regiones.
El ministro de Trabajo, Juan Sheput, anunció, durante el programa de streaming “Tenemos que hablar” de El Comercio, que se presentó un proyecto de ley para que Sunafil recupere facultades de supervisión sobre las micro y pequeñas empresas en las regiones.
Por Redacción EC

El Gobierno no descarta entregar bonos a quienes resulten afectados por la emergencia, aunque todavía no ha definido si estos incluirán a los trabajadores que, de darse el caso, queden bajo una suspensión perfecta.

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