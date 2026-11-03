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Resumen

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Solo durante el 2020 se presentaron más de 31.000 solicitudes
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Por Maritza Saenz

Ante la preocupación de que las lluvias asociadas al fenómeno El Niño (FEN) afecten las operaciones de las empresas, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, adelantó la semana pasada la posibilidad de recurrir a la suspensión perfecta de labores. Aunque, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, señaló que se trata de una alternativa extrema y que su aplicación no ha sido discutida todavía.

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