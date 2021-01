Conforme a los criterios de Saber más

Luego que el Gobierno ampliara la suspensión perfecta de labores hasta el 5 de abril, Christa Caro, líder del área laboral del estudio Amprimo, Flury, Barboza & Rodríguez Abogados, expresó su preocupación debido a que no hay medidas que atiendan la situación de los trabajadores.

En este sentido, la experta en temas laborales señaló que el Estado debería habilitar algún tipo de canal para que los trabajadores, en vez de estar sometidos a la suspensión perfecta sin salario, puedan comenzar a realizar actividades a tiempo parcial.

“Como consecuencia, los empleadores podrán reducir la jornada de trabajo con un monto de los ingresos de manera proporcional”, indicó.

Agregó que no ve factible que el Gobierno siga dando bonos de S/ 760 a los que están en suspensión perfecta. Según informó el Seguro Social de Salud (Essalud), más de 52,000 trabajadores recibieron esta ayuda.

“Ya no hay dinero en las arcas y en la práctica el pago de bono no ha sido eficaz. Hay personas que han cumplido los requisitos y no les ha llegado esta ayuda. Y, por otra parte, hay jóvenes que no trabajan porque no quieren y ellos sí han recibido bonos, no solo son de estratos económicos C-D, sino de otros como el A”, precisó.

Para Germán Lora, docente del Programa en Derecho Corporativo de ESAN, ya hay muy pocas empresas que tienen a sus trabajadores en suspensión perfecta.

“Los que quedan serán los que no se han reactivado, como cine, entretenimiento y otras actividades como turismo”, mencionó.

Sin embargo, el laboralista señaló que una medida de alivio para esos trabajadores sería el retiro del 100% de su CTS y una parte de la AFP (esta iniciativa ya se viene dando).

“Si la suspensión perfecta sigue, otra posibilidad es que el empleador pueda adelantarle una gratificación o un pago de remuneración”, añadió.

GRUPO DE RIESGO

Christa Caro sostuvo que se debe permitir la suspensión perfecta de los trabajadores en grupo de riesgo porque ya va ser un año que reciben un sueldo completo pese a que no pueden realizar sus labores regulares.

“Esta situación va a continuar. El empleador no puede aplicar despidos arbitrarios pagándoles indemnización porque Sunafil está emitiendo un pronunciamiento indicando que ese despido es discriminatorio y las multas son bastantes elevadas. Hay que darle una solución al empresario para aliviar su carga económica”, manifestó.

También agregó que otra salida es que el Estado pueda subsidiar a las planillas para las personas en riesgo.

