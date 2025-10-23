Talma, perteneciente al Grupo Sandoval, adjudicó la operación de los servicios de carga y rampa para Sunrise Airlines en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.

La empresa de servicios aeroportuarios indicó que los vuelos de Sunrise Airlines, operados en coordinación con Luftcargo, General Sales Agent (GSA) y socio comercial de Talma con una relación de más de 30 años, cubren las rutas Miami–Lima–Miami con una frecuencia de dos veces por semana, conexiones estratégicas que impulsan el intercambio comercial y logístico entre el Perú y los Estados Unidos,

El servicio de rampa brindado por Talma comprende la atención integral de las aeronaves en la plataforma del aeropuerto, desde su llegada hasta su salida, incluyendo el parqueo, la carga y descarga de aeronaves, la limpieza de cabina y los servicios auxiliares de apoyo en tierra, todos ejecutados bajo estrictos estándares de seguridad y excelencia operacional.

Por su parte, el servicio de carga abarca la gestión de las operaciones aéreas de Sunrise Airlines en Lima, con procesos especializados para carga general, productos perecederos, mercancías peligrosas, carga valorada y envíos con temperatura controlada, tanto en importación como exportación, respaldados por infraestructura moderna, almacenes con zonas refrigeradas y equipos de última generación.

“Estamos muy satisfechos con esta nueva incorporación. Nuestra sólida posición financiera, experiencia comprobada y trayectoria como líderes en el sector aeroportuario fueron determinantes para obtener esta adjudicación. Sunrise Airlines se suma así a nuestro portafolio de clientes que confían en Talma para sus operaciones en el Perú. Nuestro compromiso es brindar servicios aeroportuarios de clase mundial, seguros, rápidos y eficientes, tal como nos caracteriza”, señaló Edgardo Carbonel, gerente general de Talma Perú.

Con esta incorporación, Talma tiene como objetivo reafirmar su posición como el socio estratégico del sector aeroportuario y fortalecer el desarrollo sostenible para atender las crecientes demandas del transporte aéreo internacional en el Perú.