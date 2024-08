Tania Ramírez, congresista de Fuerza Popular, fue designada con 18 votos a favor y una abstención como nueva presidenta de la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas para el periodo anual de sesiones 2024-2025.

“Los invoco a trabajar unidos para ser esa mano que nos acerque a los sectores que necesitan ser escuchados y atendidos por el Estado, para bien de ellos y del país. Seremos ese puente que necesitan”, indicó Ramírez García, tras su nombramiento.

Asimismo, se eligió como vicepresidente de la comisión a Esdras Medina (RP) y como secretario a Pasión Dávila (BS). La única propuesta para la elección de la mesa directiva fue planteada por el congresista Víctor Flores Ruiz (FP) en la que también se propuso a los congresistas antes mencionados.

El acto de elección estuvo a cargo del congresista Raúl Huamán Coronado (FP), quien dictó las reglas de la sesión, entre ellas, que la elección sea por lista cerrada y votación nominal. “Trabajar para ser ese puente de acceso a los diferentes beneficios que, lamentablemente, por desconocimiento y falta de acercamiento, no lo tienen”, agregó la nueva presidenta de la Comisión de Producción.

Cabe recalcar que, Tania Ramírez fue denunciada en un reportaje de Cuarto Poder sobre un presunto plagio en sus tesis de licenciatura y maestría que obtuvo en la Universidad César Vallejo (UCV).

La parlamentaria sostuvo que ella fue la primera que presentó, sustentó y publicó la tesis de licenciatura. “Ponen a entrever que yo me hubiera copiado o que yo tengo la tesis igual a la del otro señor, cuando acá yo he sido bien clara, yo soy dueña de mis tesis. He sido la primera en presentar, sustentar y que sea de paso pública”, declaró, en su momento, Tania Ramírez en diálogo con RPP.

Por otra parte, Hilda Marleny Portero López ha sido elegida como presidenta de la Comisión de Transportes y Comunicaciones. Asimismo, Magaly Ruiz Rodríguez como vicepresidenta y Nilsa Chacón Trujillo como secretaria.

Marleny Portero ha sido incluida por la Fiscalía de la Nación en la investigación por el Caso ‘Los Niños’ que sigue contra el expresidente Pedro Castillo y otros legisladores que habrían buscado beneficiarse a cambios de votos contra la vacancia, según confirmaron fuentes de El Comercio.