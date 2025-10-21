Tarifa de conexión en el Jorge Chávez en ciernes: así van los avances para saber si finalmente se cobrará desde el lunes 27

La aplicación de la tarifa de conexión -o la Tarifa Única de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia- en el aeropuerto Jorge Chávez sigue en el ojo de la tormenta generando discrepancias ente las aerolíneas y el concesionario, Lima Airport (LAP).

Por el lado de las aerolíneas aseguran que esta tarifa impactará en la competitividad del país como ‘hub’ de la región frente a otros aeropuertos que no la cobran y en su conectividad. De hecho, dos aerolíneas (Latam Perú y Sky) anunciaron la cancelación de dos de sus rutas que venían con menor demanda y que se verían más perjudicadas por este nuevo cobro. Por su parte, LAP afirma que están en su derecho de cobrar esta tarifa que se incluye en la adenda 6 del contrato de concesión, que es parte de lo acordado para recuperar su inversión en el nuevo terminal.

Como han contado tanto las aerolíneas como LAP, hubo reuniones y conversaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), pero los constantes cambios de autoridades durante el último tiempo dejaron las conversaciones y posibles acuerdos en ‘stand by’. Más aún ahora con el nuevo gobierno y, por tanto, el nuevo titular del MTC, Aldo Prieto.

Desde el 2018, recordaron durante el foro ALTA Leaders Forum, se han tenido 17 ministros de la cartera de Transporte y Comunicaciones, cifra que refleja la inestabilidad política de los últimos años.

Ante la cercanía de la fecha para el inicio del cobro de esta tarifa de conexión, primero, para los pasajeros en conexión internacional, esta semana se han retomado las reuniones con el nuevo ministro.

Aeropuerto Jorge Chávez aplicará nueva tarifa de conexión internacional. (Foto: Andina)

Juan José Salmón, CEO de LAP, comentó hoy a este Diario que ayer por la tarde tuvieron una reunión preliminar y que el ministro también se reunió con las aerolíneas y Ositran para ir tomando conocimiento del tema.

“La reunión ha sido preliminar. Sobre lo que fui claro con el ministro, que es importante para nosotros la ratificación de los contratos, lo que está establecido en los contratos. Nosotros hemos sido claros en que vamos a comenzar a realizar este cobro el 27 de octubre", sostuvo.

Hoy, cuenta, también habrá otra reunión con el MTC a las 5 p.m. en la que se planteará el tema y las propuestas. Las reuniones, por lo que han comentado los actores de la industria, van a continuar. “(El MTC) ha recibido información y me imagino que tienen que pensar y estructurar alguna propuesta o idea”, dijo.

La posibilidad de aplazar el inicio del nuevo cobro de conexión internacional no se habría conversado. El retraso del inicio del pago del cobro de la TUUA de transferencia es una propuesta del gremio de aerolíneas IATA -que indican- debería ser por cuatro meses para que el nuevo gobierno tenga el tiempo para evaluar el tema, tanto de la TUUA para conexiones internacionales como para las nacionales (que se cobraría desde enero). Sobre esta última, el MTC anterior había presentado una propuesta de adenda a LAP con alternativas para reducirla.

Juan José Salmón, CEO de LAP, concesionario del aeropuerto Jorge Chávez.

Por su parte, Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (Aetai), comenta que, en efecto, han tenido ayer una reunión con el MTC para exponer el impacto que generará esta tarifa y que hoy también seguirían las reuniones.

Desde su trinchera, Gutiérrez comentó que se trata de dos temas interdependientes. Una es la negociación del MTC con LAP. En este punto es donde se estuvo negociando la nueva adenda para la reducción de la tarifa de conexión nacional. Y el otro aspecto es la TUUA por conexión internacional, la que empezaría a cobrarse desde el próximo lunes y sobre la cual la postura de las aerolíneas es que se elimine. En vista que LAP tiene una expectativa de ingresos, Aetai comenta que proponen compensar, una vez que Ositran defina la tarifa final, ya que hoy, comenta, la cifra es provisional (US$12,67).

Nuevo aeropuerto Jorge Chávez abrió sus puertas el 1 de junio de este año. (Fuente: Nuevo Jorge Chávez)

“Nuestra propuesta es eliminar ambas. LAP tiene un contrato, tiene ese derecho, por lo que la alternativa podría ser que haya una compensación- con mayores tiempos de concesión u otras- una vez que se tenga la tarifa definitiva”, dijo.

De acuerdo a Ositran, recordó, con la aplicación de este monto de TUUA de transferencia provisional, proyectaron que en los primeros cinco años se generarán US$180 millones de ingresos en el aeropuerto.

¿LAP aplazará el inicio de cobro de la TUUA para pasajeros en conexión internacional? De acuerdo a Salmón, no. Para Gutiérrez la decisión está ‘en cancha’ del concesionario.

“Ellos tienen el derecho de cobrar desde el 1 de junio, cuando empezó la operación, pero ya lo postergaron hasta el 26 de septiembre y luego hasta el 27 de este mes. ¿Pueden postergarlo otra vez? Tranquilamente lo pueden hacer", aseguró.

No obstante, LAP considera que esto perjudicará sus ingresos, ya que no iniciarían los cobros de acuerdo a lo que tenían planeado. Consideró que sería ideal retrasar el inicio del cobro para quitarle el peso de la urgencia a esta situación.

Para el ejecutivo, no solo será un costo adicional para los pasajeros en conexión de aerolíneas que ya operan y tienen a Lima como hub, sino un sobrecosto para una aerolínea que mañana tenga pensado venir a la capital.

Marcha blanca para el cobro en el Jorge Chávez

Tal como adelantó Juan José Salmón, CEO de LAP, en entrevista con este Diario, se han implementado tres alternativas para el pago de esta tarifa para pasajeros de conexión internacional: módulos en la zona de tránsito, agentes con POS digitales y la habilitación de una plataforma para realizar el pago incluso antes del viaje. Esto en vista de que no se llegó a un acuerdo con las aerolíneas para finalmente incorporar esta tarifa en el precio final del ticket aéreo.

Nuevo cargo en el Jorge Chávez será para pasajeros en conexión internacional. (Foto: Andina)

Salmón reafirmó que hoy por hoy la fecha de inicio de la tarifa es el 27 de octubre. “Estamos haciendo todas las pruebas y ensayos para que sea de la mejor manera posible. Ayer tuvimos una prueba a nivel de marcha blanca por las rutas por las que van a tener que pasar para pagar”, comentó.

A su vez, dijo que están en permanente conversación con el Estado para ver las alternativas, y que también LAP ha estado dando alternativa “sin afectar los derechos que nos corresponden”, indicó.

Manuel Van Oordt, CEO de Latam para Perú, por su lado, dijo que una tarifa de conexión internacional, sin duda, tendrá un impacto, ya que se trata de una industria muy sensible al precio y que las agencias de viajes, por una diferencia de US$5, podrían recomendar a los pasajeros otras alternativas de conexión.

Resaltó que a pesar de las buenas condiciones y ubicación de Perú como hub, tiene dos competidores muy eficientes en el aeropuerto de Panamá y de Bogotá. Como datos, mencionó que Perú hoy está conectado con 50 ciudades y tiene un per cápita de 0,65 viajes, mientras que Panamá conecta con 100 ciudades en el mundo.

El per cápita de viajes en el Perú es de 0,65. (Foto: Shutterstock)

“Ninguno de nuestros dos competidores tienen tarifa de conexión, y tienen menores tiempos de conexiones. En Panamá el tiempo es de 45 minutos, mientras en Lima es de unos 70 minutos”, apuntó.

Salmón agregó que se ha comentado que LAP tiene ingresos comerciales para recuperar inversiones y que eso es incorrecto. “LAP es un operador privado que tiene la concesión y las obligaciones de una concesión, con lo que la única forma de recuperar la inversión es con tasas”, aseveró.

Así también, refirió que a lo largo de sus 25 años de concesión y 14 años del ejecutivo en la compañía, LAP ha planteado opciones para buscar alternativas a lo que ‘quizás se pueda ver como un contrato muy rígido. Tan es así que con toda confianza puedo decir que si LAP no hubiese planteado muchas de estas opciones de las interferencias y obligaciones que el Estado no ha cumplido a lo largo del tiempo, no tendríamos este aeropuerto", dijo.

¿Qué dice el MTC?

Hasta el momento, informó el MTC a este Diario, el tema se está analizando todavía. Por ello, no habrá un pronunciamiento por ahora. Recordemos que mañana se verá el voto de confianza al gabinete en el Congreso, por lo que algunos voceros del sector aéreo estiman que se podría conocer la postura del MTC hacia el final de esta semana.