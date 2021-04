Tras emitirse la sentencia de la Corte Suprema en la que se dispone que el Estado debe cumplir con aprobar nuevas disposiciones para la declaración de los precios del gas natural, muchas son las dudas sobre su impacto en el sector energético y con mayor preocupación en el consumidor final.

En marzo, el Osinergmin publicó el proyecto del procedimiento técnico para la declaratoria de precios de gas natural para la generación eléctrica y hasta inicios de este mes ha recibido comentarios de empresas generadoras de electricidad, representantes de usuarios, gremios empresariales y personas naturales.

Ante esto, algunos sectores, como la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) han indicado que un cambio en la actual regulación tendría un impacto en las tarifas que pagan los usuarios finales. Ha advertido que los recibos de luz subirían un 28% para los hogares y 55% para las industrias entre el 2021 y 2030. Sin embargo, el Osinergmin descartó una eventual alza de las tarifas eléctricas en domicilios y comercios, así como una posible afectación en las mipymes.

MIRA AQUÍ: Elon Musk y Jeff Bezos chocan después de que SpaceX gana contrato para aterrizaje en la Luna

Las modificaciones en el sector eléctrico sin considerar lo que puede pasar en el sector del gas natural o pensando que no pasará nada en los usuarios o en la estabilidad del largo plazo no solo es una falacia, es también una muy mala forma de hacer regulación de calidad, según advierte Amadeo Arrarte, socio de Calden Consultoría y especialista en gas natural y energía.

“Los mercados eléctricos y de gas natural están vinculados. Regular sin contemplar los aspectos en el sector gas natural y generar cambios en aspecto centrales de dicha sinergia, como lo es el origen que generó los mecanismos de contratación aplicables, es introducir un factor de riesgo innecesario en el peor momento por el que transcurre nuestro país, no solo para los inversionistas sino también para los usuarios”, expresó.

Asimismo, señala que la propuesta del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) de reformar el sector eléctrico mediante la desaparición de los contratos take or pay y ship or pay y la implementación de un mercado secundario de gas natural podría impactar negativamente en las tarifas se los usuarios finales, pues éstas podrían incrementarse hasta en un 30%.