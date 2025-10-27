Con el propósito de avanzar hacia operaciones cada vez más sostenibles, TASA concretó la conversión de la matriz energética a gas natural en su planta de Chimbote.

El proyecto permitirá reducir en 18% las emisiones de dióxido de carbono (CO₂) de la planta, lo que equivale a disminuir 6.500 toneladas métricas de CO₂ al año. A nivel corporativo, esto representa una reducción del 3,71% en la huella de carbono total de la compañía.

TASA Chimbote opera con 265.000 MMBTU de energía, reemplazando combustibles pesados por una fuente más limpia y eficiente, sumándose así a otras 3 unidades que ya han migrado previamente a gas natural.

“Esta transición de matriz energética no ha sido un proceso sencillo, requirió planificación, trabajo en equipo y una coordinación precisa con nuestros aliados, pero el resultado nos llena de orgullo. Este cambio nos permite reducir nuestras emisiones y operar de manera más sostenible, reafirmando nuestro compromiso con el entorno que nos rodea”, señaló Eduardo Chunga, superintendente de Planta Chimbote.

Debido a este enfoque, TASA ha alcanzado importantes avances ambientales, como ‘Shore Power’, un sistema que permite abastecer de energía eléctrica a las embarcaciones desde la planta, reduciendo el uso de combustible; y la próxima instalación de paneles solares en los barcos, que contribuye a disminuir el consumo energético a bordo.

“En TASA creemos que la sostenibilidad no es una meta, sino un camino que se recorre cada día con decisiones concretas y que busca cumplir con una meta ambiciosa al 2030. Este cambio energético representa una muestra clara de cómo nuestras operaciones pueden generar un impacto positivo en el entorno, impulsando una producción más limpia y eficiente”, mencionó Antonio Olórtegui, gerente Legal y de Asuntos Corporativos de TASA.