Se convocará a una audiencia en la que el Tribunal Constitucional deberá escuchar los argumentos de las partes procesales involucradas a fin de poder emitir una sentencia sobre esta materia en los próximos días. (Imagen: Andina).
Por Redacción EC

El Tribunal Constitucional admitió a trámite la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo para que se declare la inconstitucionalidad del decreto de urgencia 010-2025, que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la reorganización patrimonial de Petro-Perú y garantizar la continuidad de la cadena de producción.

