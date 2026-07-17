Por Fiorella Gil Mena

Con una facturación cercana a los S/11.000 millones anuales, según estimaciones de la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA Perú), el negocio de las más de 13.000 pollerías que operan en el país se ha consolidado como una de las mayores cadenas de la gastronomía nacional. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), esta actividad equivale aproximadamente al 0,9% del Producto Bruto Interno (PBI), una participación que incluso supera el aporte del sector pesca (0,4%) y se acerca al de hidrocarburos (1,2%).

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