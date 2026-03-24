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Resumen

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La inversión minera perderá uno de sus pilares en el 2026. Y es que la canadiense Teck ha decidido posponer momentáneamente su decisión final de inversión en Zafranal (US$1.900 millones), el proyecto minero más esperado por la minería peruana después de Tía María.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.