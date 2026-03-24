La inversión minera perderá uno de sus pilares en el 2026. Y es que la canadiense Teck ha decidido posponer momentáneamente su decisión final de inversión en Zafranal (US$1.900 millones), el proyecto minero más esperado por la minería peruana después de Tía María.

Esto, con el fin de priorizar el ‘ramp up’ o incremento productivo de su proyecto de cobre Quebrada Blanca (Chile), su principal activo en la región.

Como consecuencia, Teck ha cesado todas las obras tempranas de construcción en Zafranal y desmovilizado a los contratistas que ya estaban trabajando en el campo.

Pero no solo eso. Este Diario supo también que la empresa ha decidido prescindir de un número significativo de funcionarios tras su decisión de pausar el proyecto.

De acuerdo a una fuente del sector, se trataría de una reorganización integral que “incluiría reducción de personal y cambios en diversas jefaturas” de Compañía Minera Zafranal, subsidiaria de la canadiense en el Perú.

“Esto no significa que Minera Zafranal ha paralizado operaciones. Solo las están reduciendo y entrando en reorganización”, señaló la fuente consultada.

Quebrada Blanca es uno de los activos clave considerados dentro del acuerdo de fusión entre Teck y Anglo American.

En esa línea, Teck informó a la bolsa canadiense que su foco en el 2026 estará puesto en “identificar, evaluar e implementar oportunidades para mejorar el caso de negocio” y prepararse para “una futura decisión de inversión" en Zafranal.

Precisó que para facilitar este trabajo ha decidido colocar al proyecto en etapa de preservación de activos mientras se realizan las mejoras correspondientes.

“Los avances continuarán en componente clave como la tramitación de permisos, el acceso a la tierra, la conclusión del estudio de factibilidad y el diseño de ingeniería, basados en un cronograma ajustado”, añadió Teck.

PROYECTO APLAZADO

Cabe recordar que la minera canadiense anunció en Perumin 37 (setiembre de 2025) que proyectaba iniciar la construcción de Zafranal en el transcurso de este año.

“Trabajamos en la permisología para obtener todas las licencias antes de fin de año (2025), incluyendo los permisos de construcción. Queremos que para 2026, cuando tengamos aprobado el proyecto, empecemos la construcción”, señaló Dale Webb, vicepresidente senior de Operaciones Latinoamérica de Teck.

Consultado por este Diario, Compañía Minera Zafranal precisó que el proyecto se encuentra aún en fase de diseño, es decir, que no ha iniciado las etapas de construcción, propiamente dicha, ni de explotación.

Dale Webb, vicepresidente senior de Operaciones Latinoamérica de Teck, anunció en setiembre del 2025 que la construcción de Zafranal arrancaría este año.

“Zafranal inicia una etapa enfocada en la revisión estratégica y en el fortalecimiento de la propuesta de valor para alcanzar el éxito a largo plazo bajo las condiciones adecuadas“, dijo.

Añadió que fase implica una menor actividad operativa y de campo durante el 2026, concentrándose “en análisis y labores preparatorias que respalden el desarrollo futuro del proyecto”.

Zafranal cuenta con Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado por el Senace en el 2023. Está diseñado para producir 76 mil toneladas finas de cobre y 29 mil onzas de oro anualmente. Generará 3 mil empleos durante su construcción y 834 en la etapa operativa.

De acuerdo a las fuentes consultadas, la decisión de pausar el proyecto se adoptó y empezó a aplicar en diciembre del 2025.

Esto, en medio de la fusión entre la canadiense y la británica Anglo American, la cual debería finiquitarse en el tercer trimestre de este año. La unión de ambas empresas creará un gigante cuprífero con tres operaciones en el Perú: Quellaveco, Antamina y Zafranal.