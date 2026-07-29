El nuevo reglamento establece que el empleador podrá disponer el retorno al trabajo presencial en determinados casos de incumplimiento y refuerza las obligaciones en materia de seguridad y salud en el teletrabajo.
El nuevo reglamento establece que el empleador podrá disponer el retorno al trabajo presencial en determinados casos de incumplimiento y refuerza las obligaciones en materia de seguridad y salud en el teletrabajo.
Por Maritza Saenz

El gobierno publicó el decreto supremo 009-2026-TR, que modifica el reglamento de la Ley n. 31572, Ley del Teletrabajo. Los cambios se concentran en los artículos 7, 12, 21, 26 y 27; además de la incorporación del artículo 10-A.

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