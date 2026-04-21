El crecimiento de las compras por Internet en el Perú ha impulsado el uso de “Importar Fácil”, régimen que permite ingresar productos del extranjero sin pagar impuestos cuando no superan los US$200. En ese contexto, Javier Franco, superintendente de la Sunat abordó la situación actual de dicho esquema y su evaluación frente al crecimiento electrónico.

Cada vez más personas utilizan este esquema para realizar compras del exterior sin pagar impuestos. Bajo este régimen el aumento del comercio electrónico llevó a que las operaciones pasen de aproximadamente 18 millones a más de 60 millones cada año en los últimos años.

“Estamos identificando personas que están trayendo con frecuencia bienes que no son para consumo, sino para comercialización”, sostuvo Franco en entrevista con Gestión en el marco de la XXVIII Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de América y el Caribe.

Para detectar estos casos, Sunat analiza información como la frecuencia de compras, el uso de un mismo DNI, direcciones de entrega y el volumen de productos importados. Frente a este escenario, Franco señaló que el esquema actual se encuentra en evaluación.

“Nos parece que es una cantidad que tiene que ser evaluada porque no está cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creada” agregó. La revisión incluye tanto el control operativo como el análisis del marco normativo.

Según explicó el jefe de la Sunat, el Perú mantiene un umbral de US$200, mientras que en otros países existen montos menores o no cuentan con este tipo de esquema. “Hay países que no tienen este esquema. Por eso hay que evaluar la pertinencia o no de mantenerlo”, precisó.

“El verdadero reto no es inscribir más contribuyentes, sino que los que ya están declaren y paguen lo que les corresponde”, añadió. Cabe precisar que, actualmente, la Sunat cuenta con más de 12 millones de contribuyentes. Si bien en el 2025 se incorporaron más de un millón mediante mecanismos virtuales, la prioridad está en cerrar brechas de incumplimiento.

El objetivo es que quienes ya realizan actividades económicas cumplan correctamente con el pago de impuestos como el IGV y el impuesto a la renta. Este mecanismo busca reducir conflictos posteriores entre empresas y la administración tributaria.

El programa iniciará una fase piloto en noviembre de 2026 con un grupo de empresas y se prevé su apertura a más contribuyentes.