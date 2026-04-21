Resumen

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El objetivo es que quienes ya realizan actividades económicas cumplan correctamente con el pago de impuestos como el IGV y el impuesto a la renta. (Foto: AFP)
El objetivo es que quienes ya realizan actividades económicas cumplan correctamente con el pago de impuestos como el IGV y el impuesto a la renta. (Foto: AFP)
/ MANAN VATSYAYANA
Por Redacción EC

El crecimiento de las compras por Internet en el Perú ha impulsado el uso de “Importar Fácil”, régimen que permite ingresar productos del extranjero sin pagar impuestos cuando no superan los US$200. En ese contexto, Javier Franco, superintendente de la Sunat abordó la situación actual de dicho esquema y su evaluación frente al crecimiento electrónico.

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