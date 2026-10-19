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Resumen

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Teresa Tovar, socia líder de Compliance en Echecopar y vicepresidenta de WCA Perú, señaló que el reto para las empresas ya no es solo contar con políticas y canales de denuncia, sino lograr que la prevención influya en las decisiones del negocio y tenga el respaldo efectivo de los directorios. (Foto: iStock)
Teresa Tovar, socia líder de Compliance en Echecopar y vicepresidenta de WCA Perú, señaló que el reto para las empresas ya no es solo contar con políticas y canales de denuncia, sino lograr que la prevención influya en las decisiones del negocio y tenga el respaldo efectivo de los directorios. (Foto: iStock)
Por Fiorella Gil Mena

En el marco del décimo aniversario de la World Compliance Association (WCA), Lima reunió a más de 500 asistentes de más de 20 países en el primer Congreso Mundial de Compliance y Lucha contra la Corrupción, donde se debatieron los desafíos de la prevención de delitos corporativos, el lavado de activos y los nuevos riesgos tecnológicos. Teresa Tovar, socia líder de Compliance en Echecopar y vicepresidenta de WCA Perú, señaló que el reto para las empresas ya no es solo contar con políticas y canales de denuncia, sino lograr que la prevención influya en las decisiones del negocio y tenga el respaldo efectivo de los directorios.

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