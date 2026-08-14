Tras el terremoto en Colombia, Yape ha habilitado el envío de remesas sin comisión a las billeteras digitales colombianas Nequi y Daviplata hasta el 23 de agosto, para que miles de personas puedan brindar apoyo económico a sus seres queridos en ese país.

“Sabemos que en situaciones de emergencia el apoyo de familiares y amigos es fundamental. Por ello, queremos facilitar que las personas puedan enviar dinero a Colombia de manera sencilla y sin comisiones, contribuyendo a que la ayuda llegue más rápido a quienes hoy la necesitan”, mencionó Claudia Silva, Head de Pagos de Yape.

Según el reporte Estadísticas de la Migración Internacional al 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la comunidad colombiana es la segunda más numerosa residente en el Perú, después de la venezolana, con un total de 87.580 ciudadanos viviendo en el país. Gracias al trabajo conjunto entre Yape y Dandelion Payments, plataforma de pagos transfronterizos, esta comunidad, así como cualquier peruano que desee brindar apoyo a sus familiares o amigos en Colombia, podrá enviar dinero sin comisiones.

“Cuando una comunidad enfrenta una crisis, la capacidad de mantenerse conectada y apoyarse mutuamente cobra aún más importancia. En Dandelion, nos enorgullece trabajar junto a Yape para ayudar a que quienes deseen acompañar a familiares, amigos y comunidades afectadas puedan hacerlo sin barreras adicionales”, señaló Marcelo Castillo, Head of Dandelion Payments para Latinoamérica.

Para enviar remesas desde Yape a las billeteras Nequi y Daviplata en Colombia debes:

Ingresar al menú de Yape y seleccionar el ícono de Remesas. Elige la opción de “Quiero Yapear” Selecciona “Colombia”. Selecciona el método de envío “A billetera digital” e ingresa el monto a enviar. Selecciona Nequi o Daviplata. Completa los datos solicitados. Revisa y valida la información.

La funcionalidad está disponible para todos los yaperos afiliados con cuenta BCP o Yape con DNI. Los envíos contemplan un máximo de S/3.000 por operación, con un límite diario de S/3.500 y mensual de S/12.000.