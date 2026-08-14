Varias personas observan un edificio destruido por el terremoto en Quibdó, Colombia, el 12 de agosto de 2026.
Varias personas observan un edificio destruido por el terremoto en Quibdó, Colombia, el 12 de agosto de 2026.
Por Redacción EC

Tras el terremoto en Colombia, Yape ha habilitado el envío de remesas sin comisión a las billeteras digitales colombianas Nequi y Daviplata hasta el 23 de agosto, para que miles de personas puedan brindar apoyo económico a sus seres queridos en ese país.

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