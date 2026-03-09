La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) avanzó el 48% de los trabajos de reparación del ducto de gas natural en el distrito cusqueño de Megantoni, informó este lunes el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, en diálogo con RPP Noticias.

“La empresa nos envía reporte todos los días a las 8 p.m. El sábado estaban al 33% y al domingo estaban al 48% de los trabajos avanzados. Los primeros días no se avanzó casi nada porque se tenía que esperar que el gas se extinga. Confiamos que se cumpla el plazo previsto, salvo que haya una temporada de lluvia aluviónica, pero los pronósticos del clima son favorables”, indicó el funcionario en Ampliación de Noticias.

Alfaro detalló que se mantiene el plan de TGP para solucionar la emergencia energética en 14 días, aunque el sector que dirige prevé que el suministro del gas natural podría adelantarse.

“Va a entrar primero la tubería de gas que debe estar llenándose el miércoles, luego se llenará la tubería de líquidos el jueves, y, posiblemente, el viernes ya tengamos gas en Melchorita y de ahí tarda 12 a 16 horas en llegar el gas a la ciudad”, explicó.

El titular de Energía y Minas descartó que se haya perpetrado un atentado contra el ducto de gas, e indicó que TGP, hasta la fecha, no ha dado a conocer el informe de las causas del incidente.

En ese sentido, exhortó al presidente del Osinergmin a que brinde una fecha en la que será emitido ese documento a la ciudadanía.

“TGP no ha presentado todavía el informe de las causas, pero se ha descartado cualquier atentado. Tiene que determinarse en todo el análisis final, los resultados y las causas de la falla. Había personal ahí, algo ha tenido que pasar, tienen que explicar exactamente qué hicieron o dejaron de hacer para que ocurra este incidente”, señaló el ministro Ángelo Alfaro.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR