Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La empresa TGP continúa los trabajos de reparación del ducto de gas natural afectado en Megantoni, Cusco | Foto: Sociedad Peruana de Hidrocarburos
La empresa TGP continúa los trabajos de reparación del ducto de gas natural afectado en Megantoni, Cusco | Foto: Sociedad Peruana de Hidrocarburos
Por Redacción EC

La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) avanzó el 48% de los trabajos de reparación del ducto de gas natural en el distrito cusqueño de Megantoni, informó este lunes el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, en diálogo con RPP Noticias.