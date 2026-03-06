Transportadora de Gas del Perú (TGP) respondió a las consultas de El Comercio a raíz de la difusión de videos y fotografías de la zona afectada por la deflagración, los cuales sugerirían que el incidente se habría producido durante labores de mantenimiento.

En redes sociales circuló un video grabado por dos sobrevivientes del siniestro, quienes relataron —visiblemente conmocionados— la experiencia que vivieron mientras realizaban trabajos en la válvula ubicada en el kilómetro 43 del gasoducto, en el sector de Saringabeni.

Foto tomada desde el aire luego de la deflagración, que mostraría las zanjas abiertas durante labores de mantenimiento al momento del accidente.

Se trataría de dos operarios de la zona que habían sido contratados para realizar labores de apoyo para TGP.

“Acabamos de escapar de la explosión (deflagración) de la fuga de gas de la válvula (…) Gracias a Dios hemos escapado de esto que nos ha pasado. Ahorita estamos en medio del bosque y no sabemos a dónde ir”, señala uno de ellos, quien se identifica como Ismael Villavicencio.

Operario que se habría salvado del accidente.

Asimismo, fotografías aéreas muestran una excavación (zanja) abierta, suelo removido y ‘piping’ expuesto. Estos elementos podrían constituir indicios de que la deflagración ocurrió en un punto previamente intervenido por personal humano y que la ruptura del tubo no habría sido espontánea.

La respuesta de TGP

Al respecto, la empresa no confirmó la autenticidad de las fotografías aéreas ni del video; sin embargo, señaló que la locación correspondería al kilómetro 43 del gasoducto. Asimismo, aseguró que el incidente no dejó heridos ni víctimas mortales.

“Como la foto no la hemos enviado nosotros, no podríamos asegurar si es verdadera. Sin embargo, parece ser de la locación que correspondería al KP43, lugar donde ocurrió el incidente. Respecto al video, no tenemos información para saber si es o no verdadero”, dijo la compañía por escrito.

La compañía también confirmó que la deflagración “se produjo a raíz de una pérdida de hidrocarburos mientras se realizaban labores de RBI (Risk Based Inspection), que básicamente corresponden a trabajos de mantenimiento preventivo”.

Según explicó la empresa, estas intervenciones no estaban destinadas a corregir fallas existentes, sino a prevenirlas mediante relevamientos, inspecciones y mediciones específicas.

“Es pertinente resaltar que en la zona del KP43, donde ocurrió el incidente, no se tenía registrado ningún defecto o anomalía en la instalación. Adicionalmente, este punto fue inspeccionado por Osinergmin en agosto del 2025, concluyéndose que las instalaciones supervisadas se encontraban en buenas condiciones de operación”, indicó la empresa.

Investigación en curso

TGP indicó a El Comercio que la investigación continúa en desarrollo, con la participación de Osinergmin, la Fiscalía y el equipo técnico de la propia empresa.

Cabe recordar que el caso está siendo investigado por la Fiscalía de La Convención, en Cusco, que abrió una investigación preliminar contra TGP para esclarecer posibles responsabilidades por los presuntos delitos de contaminación ambiental y atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

De hecho, el fiscal provincial de La Convención, Óscar Benavides Luna, informó este jueves que la deflagración se produjo mientras personal de TGP se encontraba trabajando en la zona del siniestro. Dichas personas fueron evacuadas, según declaró a Radio Exitosa.

“El sitio donde ha ocurrido la deflagración tenía personal trabajando, y estas personas fueron evacuadas. No sabemos si la evacuación se produjo por alguna afectación o solo como medida preventiva; no podemos tener esa certeza. Tampoco podemos determinar si se trató de un accidente, de una falta de mantenimiento u otras causas”, señaló Benavides.