Deflagración a la altura del kilómetro 43 del ducto de TGP, tomada poco después del incidente.
Por Juan Saldarriaga

Transportadora de Gas del Perú (TGP) respondió a las consultas de El Comercio a raíz de la difusión de videos y fotografías de la zona afectada por la deflagración, los cuales sugerirían que el incidente se habría producido durante labores de mantenimiento.

