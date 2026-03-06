La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), informó de los avances que vienen realizando en Megantoni, Cusco.

Como primer anuncio, se indicó que, ayer las las condiciones de vuelo fueron buenas, lo que permitió transportar un volumen significativo de materiales y equipos: una retroexcavadora, uno de los eyectores, parte de una segunda retroexcavadora y parte de los equipos de hot-tap.

Además, se logró extinguir completamente la llama en el ducto de gas natural. Sin embargo, para continuar con las tareas de reparación, TGP precisó que se requiere extinguir la llama en el ducto de líquidos.

“Para ello se vienen excavando los puntos donde se colocarán los bloqueos. En uno de los extremos las excavaciones ya permiten visibilizar el ducto, mientras que en el otro extremo continúa el proceso”, explicó la empresa.

De permitirlo el clima, hoy se tiene previsto terminar con el traslado de los equipos de hot-tap, el segundo eyector, agua, combustible y víveres, una segunda excavadora y las tuberías de gas y líquidos (estas últimas ya están listas para ser trasladadas al KP43 para su posterior instalación).

Para estas labores, se cuenta con 6 helicópteros, uno de ellos de la Fuerza Aérea del Perú. Asimismo, remarcaron que se mantiene la estimación del restablecimiento del servicio, de acuerdo al plan programado, sujeto a las condiciones meteorológicas.

“El día 14 el ducto de gas debería estar presurizado para empezar con las entregas de gas al mercado. El mismo día se iniciaría con la puesta en operación del ducto de líquidos”, finalizaron.