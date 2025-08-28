Durante la XIV Conferencia de Gas Natural 2025, Tomás Delgado, gerente general de Transportadora de Gas del Perú (TGP), destacó los principales desafíos que enfrenta esta industria, centrados en tres pilares: cobertura residencial, exploración de nuevas reservas e inversión en infraestructura de transporte por ductos.

Actualmente, la cobertura de gas natural residencial en el país alcanza aproximadamente un 65%, cifra que, si bien representa progreso, se queda corta frente al potencial y la demanda de grandes regiones.

Este acceso limitado responde a que la infraestructura de ductos, fundamental para transportar el gas hacia regiones alejadas, no ha crecido al ritmo necesario indicó TGP, centrándose principalmente en núcleos urbanos o áreas próximas a instalaciones existentes, lo que provoca que miles de familias, sobre todo en zonas alejadas de la selva y la sierra, aún dependan de combustible más contaminantes y costosos.

“El déficit de infraestructura de transporte por ductos es quizá el reto más tangible. La red actual, aunque estratégica, no tiene la extensión ni la capacidad suficiente para cubrir la demanda creciente ni para incentivar el mercado del gas en nuevas regiones. Al comparar con países vecinos y referencias internacionales, Perú aparece rezagado en longitud y densidad de su sistema de transporte, lo que limita la competitividad del gas natural y su acceso como fuente de energía eficiente y limpia”, comentó Delgado en su ponencia.

Las cifras oficiales indican una relación reservas probadas/producción que advierte un desgaste progresivo del recurso, con una infraestructura que, aunque importante, requiere ser revitalizada para seguir acompañando el crecimiento demandado por la economía nacional.

“Se requieren nuevas herramientas regulatorias que incentiven el crecimiento, garanticen seguridad jurídica y distribución equitativa de beneficios”, agrega.

En este marco de la XIV Conferencia de Gas Natural 2025, TGP resaltó que, para potenciar al gas natural como motor del desarrollo energético de Perú, es imprescindible superar retos actuales en cobertura, exploración e infraestructura, con un respaldo normativo que fomente la inversión y descentralización del recurso.