Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó que se encuentra en condiciones de incrementar el suministro de gas natural para residencias, comercios y buses, debido al avance en las reparaciones que viene efectuando en el gasoducto de Camisea (kilómetro 43).

El incremento, de 70 a 80 millones de pies cúbicos diarios (14% más), se hizo efectivo el sábado 7 de marzo y “permitirá incrementar el gas disponible para la población, siguiendo las prioridades de uso que determinen las autoridades”, indicó la empresa.

Cabe señalar que, en circunstancias normales, TGP transporta entre 600 millones y 700 millones de pies cúbicos diarios de gas natural para el consumo interno (y un volumen similar para la exportación).

La empresa restringió los envíos de gas el pasado 1 de marzo debido a un incidente ocurrido mientras realizaba labores de mantenimiento.

REPARACIONES

TGP indicó que prevé culminar el día de hoy (8 de marzo) el traslado de toda la maquinaria y equipos críticos necesarios para las labores de reparación.

Esto, sujeto a las condiciones climáticas.

“Ayer (7 de marzo) las condiciones meteorológicas restringieron los traslados aéreos. Por ello, de los cinco cargamentos críticos programados para la fecha, se lograron ingresar cuatro”, señaló.

Manifestó que, a pesar de este contratiempo, continúa con los trabajos en el punto del siniestro, entre ellos, la adecuación del punto de intervención y la “finalización de la excavación, montaje y soldadura de equipo de aislamiento, entre otros”.

Aseveró, en tal sentido, que mantiene el cronograma de trabajo de 14 días planificado inicialmente.