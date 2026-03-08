Escuchar
TGP prevé que tendrá toda la maquinaria en el sitio del incidente hoy.
Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó que se encuentra en condiciones de incrementar el suministro de gas natural para residencias, comercios y buses, debido al avance en las reparaciones que viene efectuando en el gasoducto de Camisea (kilómetro 43).

