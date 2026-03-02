La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó que ayer, 1 de marzo, se registró una situación de emergencia (fuga de gas y llamarada) a la altura del KP43 de su Sistema de Transporte por Ductos, ubicado en el distrito de Megantoni, Cusco.

Ante este evento, TGP indicó que la emergencia fue controlada oportunamente por el equipo técnico especializado desplegado en la zona y se vienen realizando las acciones correspondientes para determinar la causa raíz del incidente.

Además, se implementaron las medidas de seguridad correspondiente y resaltaron que no existen comunidades a menos de 16 kilómetros del lugar del incidente, por lo que no se ha generado afectación alguna a la población.

MÁS INFORMACIÓN: Más de un millón de escolares retornarán a colegios en riesgo de colapsar

Como medida de seguridad, TGP señaló que paralizarán el servicio de transporte de gas en el tramo afectado para aislar la zona, analizar el estado de la infraestructura e iniciar las actividades para la recuperación del servicio.

“El suministro de gas se mantiene parcialmente activo, priorizándose, en línea con la resolución de declaratoria de emergencia del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el abastecimiento del mercado local a fin de atender a las familias, comercios y garantizar los servicios esenciales”, señalaron en el comunicado.

Mientras tanto y de manera simultánea, se aplicarán restricciones temporales a los usuarios industriales y eléctricos, mientras se ejecutan los trabajos necesarios para superar la contingencia registrada ayer.