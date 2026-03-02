Resumen

TGP señaló que no existen comunidades a menos de 16 kilómetros del lugar del incidente, por lo que no se ha generado afectación alguna a la población. (Foto: TGP)
La empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) informó que ayer, 1 de marzo, se registró una situación de emergencia (fuga de gas y llamarada) a la altura del KP43 de su Sistema de Transporte por Ductos, ubicado en el distrito de Megantoni, Cusco.

