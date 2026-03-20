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Resumen

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La crisis del gas ingresa a un nuevo capítulo: el de delimitar responsabilidades por el incidente ocurrido en el kilómetro 43 del gasoducto de Camisea, que tuvo en vilo a Lima, Callao e Ica por la ausencia de gas natural y GLP.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.