La deflagración en el gasoducto de Camisea no ha acallado su onda expansiva. El pasado 9 de abril, Osinergmin se reunió con las empresas afectadas por la paralización de este activo energético crítico. Allí, el regulador manifestó que había detectado “varios incumplimientos” de Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Ante esto, la empresa de energía mostró su extrañeza pues ocurre “cuando no se ha cerrado toda la investigación”, apunta Enrique Martínez, gerente senior de Nuevos Negocios y Relaciones Institucionales de la empresa.

- Osinergmin manifestó recientemente que ha encontrado varios incumplimientos “vinculados al contrato de concesión” de TGP. Por ejemplo, la obligación de mantener una disponibilidad de 99% en el gasoducto. ¿TGP ha incumplido con esta cláusula?

Respecto a estos ‘incumplimientos’ que Osinergmin ha detectado, la verdad es que nos llama la atención porque el proceso de investigación sigue su curso. Nosotros lo vemos como tres bloques de análisis: las entrevistas a las personas involucradas, el análisis documentario de todos los procedimientos (para saber si cumplen con la norma) y el análisis de las pruebas metalográficas. El conjunto de esos tres análisis va a determinar la causa raíz del incidente. Entonces, es poco acertado que Osinergmin diga que ha encontrado incumplimientos, cuando no tiene todas las piezas del rompecabezas.

- Osinergmin señala que está desarrollando una investigación independiente, al margen de las pruebas metalográficas.

Ellos están acompañando el proceso de investigación que nosotros estamos llevando a cabo, por eso llama la atención que hagan referencia a este tema del 99% de disponibilidad.

- El gasoducto estuvo paralizado 13 días. ¿Eso no rompe con la obligación de tener una disponibilidad de 99% en el transcurso del año?

Me parece raro que Osinergmin hable de eso cuando ellos son los que certifican el factor de confiabilidad de nuestro sistema, y saben que eso no está asociado al número de días de interrupción en el servicio.

- ¿No está asociado con los días de interrupción?

No.

TGP sostiene que la disponibilidad de 99% en el gasoducto no está relacionada con el número de días que esta infraestructura puede estar detenida o no.

- ¿Con qué está asociado, entonces?

Este factor de confiabilidad hace referencia a mecanismos, procedimientos y redundancias operativas (de repuestos y de maquinarias) basados en el diseño del ducto, de manera tal que, si ocurre un incidente, nosotros estemos en capacidad de restablecer el servicio lo más pronto posible, el 99% del tiempo. No quiere decir que debemos estar funcionando el 99% del tiempo. El reglamento de transporte es el que pone el límite de días que podemos parar.

- ¿La confiabilidad no tiene nada que ver con la temporalidad?

El factor de confiabilidad es un factor de diseño. Eso es lo que Osinergmin certifica todos los años. Nosotros les mandamos la información en base a este estudio de disponibilidad, ellos lo certifican y verifican que estamos cumpliendo. El reglamento de transporte sí pone un límite, que es muy superior a los 14 días de incumplimiento.

- ¿Entonces, no están incumpliendo con el contrato en este punto?

No, en lo absoluto. Por eso me llama la atención que Osinergmin lo mencione cuando ellos son los que, desde hace 20 años, vienen certificando ese valor. De lo contrario, quiere decir que están haciendo mal el cálculo o se les ha ocurrido cambiar de interpretación.

- Osinergmin señala que está desarrollando una investigación independiente sobre los procedimientos empleados en el gasoducto antes del incidente. Como fiscalizadores pueden hacerlo.

Sí. Desde el segundo día del incidente hemos tenido a Osinergmin y a la Fiscalía al costado nuestro, siguiendo el proceso de investigación. Nosotros somos los responsables de encontrar la causa raíz (del incidente) y de tomar las medidas correctivas. Osinergmin es un apéndice nuestro en este proceso. Ellos fiscalizan los mecanismos de recolección de pruebas y análisis de materiales, y hacen sus entrevistas. Por eso me parece poco afortunado que digan que hay incumplimientos, cuando no se ha cerrado toda la investigación. No se pueden tratar como piezas individuales. Es un rompecabezas que llega a su conclusión cuando todo está armado.

- Sin embargo, el análisis de las pruebas metalográficas está demorado. ¿Cómo avanzan con eso?

Ahora estamos en una etapa de incertidumbre porque el proceso es más largo de lo normal. Nosotros, Osinergmin y la Fiscalía comenzamos las investigaciones desde el segundo día del incidente, pero el Ministerio Público ha tomado un rol qué excede a sus atribuciones.

- Se sabe que ellos han inmovilizado las pruebas. ¿Por qué motivo?

Ya se ha demostrado que no hay daño al medio ambiente ni a las personas, pero la Fiscalía, en un principio, quiso retener las muestras en la misma locación del incidente (Cusco). Finalmente, Osinergmin logró a través nuestro que esa incautación no se dé. Entonces, mudamos las piezas a Lurín, pero allí el fiscal de la Convención (Cusco) ordenó su inmovilización porque dice que va a nombrar un perito.

Las muestras del gasoducto, dañadas por la deflagración del 1 de marzo, están inmovilizadas por la Fiscalía en Lurín.

- ¿Un perito de la Fiscalía para qué?

No sabemos para qué va a nombrar a ese perito. Lo que sí sabemoses que va a demorar entre tres y cinco semanas para concretar ese nombramiento, si es que ocurre.

- ¿Cuándo ese problema se solucione van a llevar las piezas a Estados Unidos?

Las pruebas se van a hacer en laboratorios que están certificados para este tipo de labores, porque acá en el Perú no hay capacidad para hacer eso.

“NUNCA SOLICITAMOS FUERZA MAYOR”

- ¿Por lo pronto es anticipado decir que hubo un error humano u otro tipo de causa-raíz?

Así es.

- ¿A pesar de que hubo trabajadores de TGP en el momento del incidente? ¿Estaban haciendo labores de mantenimiento preventivo?

Sí. Ellos estaban haciendo mantenimiento preventivo en esa locación. Nosotros tenemos cien inspecciones al año en todo el sistema. En ese punto en particular (KP 43) el Osinergmin hizo una última inspección en agosto del 2025 y no detectó ningún tipo de anomalías. El último mantenimiento correctivo en esa zona fue en febrero del 2026, y tampoco tuvo ninguna consecuencia.

- ¿Luego vino el mantenimiento preventivo en marzo?

El mantenimiento preventivo fue el primero de marzo, y lo que se hizo fue examinar que las soldaduras estén en buen estado y las válvulas estén funcionando adecuadamente.

- En ese trance ocurrió el incidente y ustedes solicitaron fuerza mayor. ¿Siguen insistiendo con este pedido?

Nosotros nunca solicitamos fuerza mayor a Osinergmin.

TGP asegura que no solicitó fuerza mayor al Osinergmin por el incidente en Camisea.

- ¿Nunca lo hicieron?

No. Cuando ocurren estos incidentes hay tres canales de comunicación que se deben seguir. Uno al Minem y dos al Osinergmin. Al Osinergmin se le comunica la ocurrencia del siniestro y la interrupción temporal del servicio. El procedimiento indica que esta interrupción puede darse por motivos que “pueden ser de fuerza mayor”. Así está escrito en el procedimiento y es la única vía. Eso fue lo que detonó que se dijera que nosotros hemos pedido fuerza mayor, pero nosotros no la hemos pedido.

- ¿Ustedes no han pedido fuerza mayor por voluntad propia, sino que han seguido el procedimiento habitual?

Exactamente. No solamente es parte del proceso, sino que es el único formato que existe.

- Sin embargo, el Osinergmin no ha aceptado ese reporte.

Hay 15 días de plazo para presentar el informe definitivo. Pero no conocemos todavía la causa raíz del incidente, por eso es que solicitamos una prórroga para presentar el informe. Osinergmin nos denegó esa prórroga. Nosotros la objetamos, y Osinergmin volvió a denegar la prórroga a pesar de que ellos mismos saben que la investigación todavía no termina.

- ¿Qué pasará si el Osinergmin no aprueba ese reporte?

Ya que nos denegó dos veces, la presentación del sustento puede iniciar un proceso administrativo sancionador o puede esperar a que se conozca la causa raíz del incidente para decidir si corresponde iniciar el proceso sancionador. Pero, nosotros nunca hemos pedido una declaratoria de fuerza mayor y hemos enviado comunicaciones a nuestros clientes en esa misma línea.

- Las empresas afectadas por la falta de gas están exigiendo reparaciones a TGP. ¿Cómo están negociando con ellas?

Nosotros estamos siguiendo estrictamente lo que dicen los contratos.

- ¿Qué dicen los contratos?

Dicen que, si el evento se debió a un evento de fuerza mayor, sea cual fuera el motivo, corresponde un descuento en la factura. Y si no es fuerza mayor, corresponde una penalidad. Pero para eso hay que identificar si el evento es o no una fuerza mayor.

Los grandes clientes de TGP están evaluando resarcimientos económicos por la paralización de 13 días en el servicio de gas. (Foto: iStock) / loveguli

- ¿Se han reunido con Osinergmin en los últimos días?

A nivel de relacionamiento no, pero el personal que desarrolla la investigación está siempre en contacto con ellos.

- Para terminar: ¿Es cierto que ustedes enviaron a Osinergmin una solicitud pidiendo que toda la información del proceso se mantenga en reserva?

Sí. Es un procedimiento habitual. El ducto de TGP es un activo crítico y tenemos que tener mucho cuidado en salvaguardar la seguridad de nuestro sistema. Entonces, toda esta documentación con información de detalle del sistema tiene que mantenerse confidencial mientras dura el proceso de investigación. No hemos solicitado nada fuera de lo normal.