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Resumen

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"Nosotros nunca solicitamos fuerza mayor a Osinergmin", manifiesta Enrique Martínez.
"Nosotros nunca solicitamos fuerza mayor a Osinergmin", manifiesta Enrique Martínez.
Por Juan Saldarriaga

La deflagración en el gasoducto de Camisea no ha acallado su onda expansiva. El pasado 9 de abril, Osinergmin se reunió con las empresas afectadas por la paralización de este activo energético crítico. Allí, el regulador manifestó que había detectado “varios incumplimientos” de Transportadora de Gas del Perú (TGP).