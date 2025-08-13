La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) informó que el Meliá Hotels International abrirá un nuevo hotel en el Perú bajo la marca The Meliá Collection.

La instalación de esta nueva marca en el mercado hotelero peruano contó con la asistencia de Promperú, que brindó información sobre propiedades en la capital que se ajustaran a los requerimientos del proyecto.

El hotel boutique funcionará en la tradicional Casa de la Pila, casona ubicada en el Centro Histórico de Lima, a pocos metros de la Plaza de Armas y se convertirá en el primer hotel de lujo del grupo español en el Perú y en uno de sus proyectos emblemáticos en la región.

“La llegada de The Meliá Collection a Lima representa un paso más en nuestra estrategia de crecimiento en Latinoamérica, apostando por destinos de gran potencial turístico como la capital peruana”, señaló Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International.

Asimismo, Promperú gestionó una serie de reuniones entre Meliá Hotels International y la empresa peruana Hoteles Bera, propietaria del inmueble de la Plaza de Armas, que culminó en acuerdos estratégicos para establecer un hotel bajo la marca The Meliá Collection en Lima.