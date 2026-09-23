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Resumen

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La gastronomía peruana tendrá en noviembre una de sus mayores oportunidades internacionales.
La gastronomía peruana tendrá en noviembre una de sus mayores oportunidades internacionales.
Por Fiorella Gil Mena

La gastronomía peruana tendrá en noviembre una de sus mayores oportunidades internacionales. Lima será, por primera vez en América Latina, sede de The World’s 50 Best Restaurants 2026, una edición que reunirá del 2 al 4 de noviembre a alrededor de 1.200 chefs, periodistas especializados, líderes de opinión, creadores de contenido y representantes de la industria gastronómica de más de 34 países.

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