La gastronomía peruana tendrá en noviembre una de sus mayores oportunidades internacionales. Lima será, por primera vez en América Latina, sede de The World’s 50 Best Restaurants 2026, una edición que reunirá del 2 al 4 de noviembre a alrededor de 1.200 chefs, periodistas especializados, líderes de opinión, creadores de contenido y representantes de la industria gastronómica de más de 34 países.

El impacto económico inmediato ya tiene una primera estimación: alrededor de US$2 millones en servicios turísticos y de producción, entre pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, transporte y contratación de proveedores locales. Pero para el sector privado y PromPerú, el verdadero valor de llevar la ceremonia a Lima está en la exposición internacional que puede generar para el país y en la posibilidad de convertir el interés por la alta cocina en mayor flujo turístico y consumo en toda la cadena gastronómica.

“Lima es una ciudad que se siente muy honrada de ser la sede de este evento que junta a los líderes de la industria gastronómica del mundo”, señaló el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, durante la presentación del evento gastronómico.

Pero el evento también busca conectar a esa industria con inversionistas y mostrar las oportunidades que ofrece Lima y el Perú. “The 50 Best Restaurants no solo es esta parte, sino que también junta a la industria, a los inversionistas, para mostrarles las oportunidades de esta ciudad que hoy es líder en la industria gastronómica”, agregó.

La gastronomía peruana tendrá en noviembre una de sus mayores oportunidades internacionales.

¿Dónde se moverán los US$2 millones?

La estimación de PromPerú permite dimensionar el impacto inicial. Se proyecta la compra de más de 700 pasajes aéreos por parte de los asistentes internacionales, mientras que el gasto en ocupación hotelera bordearía los US$400.000.

A ello se sumarían más de US$300.000 en consumo de alimentos y alrededor de US$300.000 en servicios de producción contratados a agencias locales. El resto correspondería a transporte y otros servicios vinculados con la realización del evento.

La cadena beneficiada, por tanto, va más allá de los restaurantes que participarán directamente en las actividades. Hoteles, aerolíneas, operadores de transporte, agencias de producción, restaurantes, comercios y otros proveedores locales forman parte del circuito económico que se activará durante esos días.

La gastronomía peruana tendrá en noviembre una de sus mayores oportunidades internacionales.

“Esto es muy importante porque va a permitir que los hoteles tengan un alto nivel de ocupabilidad y, por otro lado, los restaurantes también, y no solamente los top que estén listados en las grandes revistas, sino también aquellos restaurantes que vienen con propuestas nuevas, de vanguardia, innovadores”, explicó Teresa Mera Gómez, presidenta ejecutiva de PromPerú.

Y allí aparece uno de los efectos que el sector espera lograr: que los visitantes no concentren su gasto únicamente en los restaurantes más reconocidos, sino que exploren la oferta gastronómica que caracteriza a Lima.

Más allá de los restaurantes de la lista

La edición 2026 tendrá tres jornadas. El 2 de noviembre comenzará con el Almuerzo de Bienvenida; el 3 se desarrollarán los 50 Best Talks, centrados en tendencias y conocimiento de la industria; y el 4 de noviembre se realizará la recepción y ceremonia de premiación en el Teatro Municipal de Lima. También habrá 50 Signature Sessions, encuentros gastronómicos colaborativos entre chefs internacionales y talentos locales, además de reconocimientos como The Sustainable Restaurant Award, One to Watch y The World’s Best Female Chef. Sin embargo, para los cocineros peruanos, ganadores del galardón, uno de los mayores efectos podría producirse fuera de la gala.

La gastronomía peruana tendrá en noviembre una de sus mayores oportunidades internacionales.

Mitsuharu “Micha” Tsumura, chef de Maido y ganador de The World’s 50 Best Restaurants 2025, consideró que los visitantes que llegarán a Lima no se limitarán a los establecimientos incluidos en el ranking.

“Los visitantes iene a comer a los mercados, a los huariques, en la calle, quieren experimentar realmente lo que es el Perú desde sus raíces, conocer los productos y los chefs y viajar dentro del Perú a regiones”, señaló.

Esto puede ampliar el impacto económico hacia negocios que habitualmente no forman parte de los circuitos del turismo gastronómico de lujo. Mercados, pequeños restaurantes, huariques y establecimientos de cocina regional pueden convertirse en parte de la experiencia que buscarán los visitantes internacionales.

“Me gustaría que descubran que el Perú no solamente son los restaurantes que suenan, que son conocidos, sino que tenemos una cantidad impresionante, enorme y hermosa de restaurantes de todo tipo”, añadió Tsumura.

La gastronomía ya mueve el turismo

La apuesta no parte de cero. De acuerdo con el Perfil del Turista Extranjero 2025 de PromPerú, uno de cada cinco vacacionistas internacionales considera la gastronomía entre sus principales motivaciones para elegir al Perú como destino.

Estos viajeros permanecen alrededor de 12 noches en el país y registran un gasto promedio de US$1.647 durante su estadía. Además, según PromPerú, 64% de los visitantes que llegan atraídos por la gastronomía visitan mercados, un dato que refuerza la idea de que el beneficio económico puede extenderse mucho más allá de los restaurantes de alta gama.

La gastronomía peruana tendrá en noviembre una de sus mayores oportunidades internacionales.

“Uno de cada cinco turistas viene motivado por el tema de la gastronomía. Esto nos abre una oportunidad para mostrar en mayor magnitud lo que significa la gastronomía para el Perú, lo que es la gastronomía para el peruano”, sostuvo Mera.

La funcionaria remarcó que detrás de cada plato existe una cadena que involucra biodiversidad, productores, comunidades, tradiciones y territorios. “No solamente es el restaurante, no solamente es el plato de comida, es toda la historia que está detrás, toda la biodiversidad, la conservación de nuestro entorno, la tradición que está detrás de cada plato”, afirmó.

El potencial también responde a una tendencia internacional. PromPerú estima que el turismo culinario registra una proyección de crecimiento de 9,5% anual hacia 2030, impulsado por viajeros que buscan conocer la identidad de los destinos a través de sus productos, mercados, técnicas y cocinas.

De la gastronomía a las exportaciones

El efecto esperado tampoco termina en el turismo. PromPerú ve una oportunidad para que la exposición internacional facilite nuevas aperturas de restaurantes peruanos en otros mercados y, con ello, incremente la demanda de productos nacionales.

“Esto también afecta positivamente a nuestras exportaciones, porque más restaurantes se abren afuera, más exportación de los productos propios del país”, explicó Mera.

Ají amarillo, ají charapita y otros productos que forman parte de la identidad culinaria peruana pueden encontrar nuevas oportunidades a medida que la cocina peruana se expande internacionalmente.

En paralelo, el evento puede funcionar como punto de encuentro para inversionistas y empresarios de la industria gastronómica.

Para Virgilio Martínez, chef de Central y ganador de The World’s 50 Best Restaurants 2023, el alcance de esta edición excede ampliamente a los restaurantes premiados. “A veces podemos ver las cifras, pero entendemos que esta semana es la de la gastronomía, los restaurantes y demás”, señaló. A su juicio, el momento representa una oportunidad para poner en valor los cimientos culturales y productivos de la cocina peruana.

“Esto ya trasciende lo que son los restaurantes. Entendemos que tiene un potencial mucho más grande para las industrias que no solo son turismo, arte o cultura en general”, agregó.

Central y Maido: dos hitos que anteceden a la gala

Que The World’s 50 Best haya escogido Lima como sede tampoco es un hecho aislado. En 2023, Central, de Virgilio Martínez y Pía León, fue elegido como el mejor restaurante del mundo. Dos años después, en 2025, Maido, de Tsumura, obtuvo el mismo reconocimiento.

Para Tsumura, estos hitos deben leerse como parte de una evolución que comenzó mucho antes, con el desarrollo de la gastronomía peruana como movimiento.

“Perú es un ejemplo para el mundo de cómo realmente utilizar la gastronomía como una herramienta para dinamizar la economía, para realmente darle más valor a la cadena y a los productos”, afirmó.

En su lectura, que la edición global de The World’s 50 Best se realice por primera vez en América Latina y que Lima sea la ciudad elegida es también una consecuencia de ese proceso.

“Esto no es la victoria de un restaurante, es la victoria de un país”, sostuvo Tsumura al referirse a los reconocimientos obtenidos por Central y Maido.

Martínez coincide en que la oportunidad está en mostrar lo que existe detrás de la cocina peruana. “La gente no solo viene por los restaurantes de alta cocina. Creo que la mayoría ya sabemos que viene por lo que sucede, por entender de qué se trata Perú en términos de nuestra relación con el alimento, lo que incluye la agricultura, el producto, toda la diversidad, los paisajes, el viaje. Por eso también el turismo es tan importante”, explicó.

Una vitrina de 4 millones de seguidores

El alcance potencial de la plataforma también explica parte de las expectativas. The World’s 50 Best cuenta con más de 4 millones de seguidores en redes sociales, 8,8 millones de usuarios anuales en su sitio web y 27 millones de páginas vistas al año.

La llegada de chefs, periodistas y líderes de opinión de más de 34 países puede generar, además del impacto directo de noviembre, una ola de contenidos sobre Lima y el Perú que permanezca después de la ceremonia.

Tsumura considera que esa exposición puede ser especialmente relevante para mercados que todavía no tienen al Perú como un destino frecuente.

Para Martínez, el impacto puede alcanzar incluso a negocios que hoy no se consideran parte de la industria gastronómica.

“Hay otras industrias que a veces pensamos que no tienen que ver con esto, pero están claramente relacionadas con esto. Viene muchísima gente a hablar de una gastronomía que se basa en su cultura; cuando hablamos de cultura ya expandimos un poco el mercado”, concluyó.