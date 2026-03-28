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Resumen

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La cuenta regresiva ya empezó. En octubre, el Perú será escenario de uno de los fenómenos musicales más grandes del mundo. BTS llegará a Lima con dos fechas que prometen hacer historia. La emoción ya se siente entre miles de fans —el llamado Amry— que ahora se preparan para la batalla más intensa: conseguir una entrada. Con precios que van desde tribunas hasta paquetes VIP que superan los S/2.500, y un sistema de preventa que exige registro previo en plataformas como Weverse, el proceso ya genera expectativa… y presión. En este contexto, Andrea Hablutzel, subgerente general de Ticketmaster Perú, explica cómo se prepara la compañía para una venta que –anticipa– será histórica y que albergará a 52.000 fans.

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