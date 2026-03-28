—Estamos ante uno de los conciertos más demandados en la historia del Perú. ¿Qué representa la llegada de BTS para Ticketmaster?

Representa un hito. Que un artista de esta magnitud incluya a Perú en su gira refleja que el país está viviendo un momento importante dentro de la industria del entretenimiento. Nuestro rol es asegurar que la experiencia de compra sea clara, segura y eficiente para todos los fans.

—¿La expectativa es que se agoten rápidamente las entradas?

Sí, definitivamente esperamos un ‘sold out’. La demanda será muchísimo mayor que la cantidad de tickets disponibles. Eso puede generar frustración en quienes no logren comprar, pero nuestro objetivo es que el proceso sea lo más transparente y ordenado posible.

-¿Cuántas personas podrán asistir a los conciertos y cómo influye eso en la disponibilidad de entradas?

La capacidad estimada para el concierto en el estadio de Universidad Nacional Mayor de San Marcos es de aproximadamente 52.000 personas por fecha, considerando el formato de escenario 360. Esto puede variar ligeramente según la configuración final del show, pero nos da una referencia clara de la magnitud del evento. Aun así, la demanda será muy superior a esa capacidad, por lo que, incluso con dos fechas, no todos los fans que intenten comprar entradas lograrán acceder.

Andrea Hablutzel, subgerente general de Ticketmaster Perú

—¿Han dimensionado cuántas personas podrían intentar comprar entradas de manera simultánea?

Sabemos que será una cifra muy alta, pero todavía estamos esperando cerrar el registro de Weverse para tener una estimación más precisa. Ese dato nos va a permitir entender mejor cuántas personas realmente estarán habilitadas para participar en la preventa y, en función de eso, proyectar la demanda en la fila virtual. Sin duda, será uno de los procesos de mayor concurrencia que hemos tenido.

—¿Cómo será el proceso de venta de entradas para el concierto de BTS en el Perú? ¿Habrá fases como preventa y venta general?

La preventa será el 7 de abril y la venta general el 10 de abril. En ambos casos habrá una fila virtual que se abrirá media hora antes. Entre las 9:30 y las 9:59 a.m., todos los usuarios ingresan a una sala de espera común y luego un sistema aleatorio asigna el orden de ingreso. Esto garantiza equidad en el acceso.

—¿Qué recomendaciones clave daría a los usuarios para evitar problemas al comprar?

Lo principal es estar preparados: tener su cuenta creada en la plataforma, sus datos actualizados y los medios de pago listos. También es clave contar con buena conexión a Internet y familiarizarse con el sistema antes de la venta.

—Se han visto anuncios de reventa incluso antes de la venta oficial. ¿Qué pueden decir al respecto?

Son tickets especulativos. No existe ningún ticket emitido aún, por lo que cualquier oferta en este momento es falsa o potencialmente fraudulenta. El único canal oficial es el de Ticketmaster Perú.

Los precios para los conciertos de BTS.

—¿Cómo asegura Ticketmaster la transparencia en la asignación de entradas frente a una demanda tan alta? ¿Qué mecanismos tienen para evitar el uso de bots?

Hemos invertido mucho en tecnología antibots y en herramientas como la fila virtual para ordenar el flujo. Además, trabajamos con sistemas como QR dinámicos que cambian cada 20 segundos, lo que hace imposible falsificar entradas.

—¿En el caso de la reventa ilegal, qué medidas se han tomado para evitarla?

Las entradas solo podrán transferirse una vez y recién 30 días antes del evento. Eso reduce significativamente la reventa. Además, el usuario es el único propietario de su ticket dentro de la aplicación.

—¿Cómo funcionará el sistema de preventa con la membresía de Weverse (plataforma global creada por Hybe, compañía que gestiona a BTS)? ¿Esto hará que no se tenga algún descuento con alguna tarjeta en específico?

Los usuarios deben registrarse previamente en Weverse y obtener un código. Con ese código podrán acceder a la preventa. Se permitirá la compra de hasta cuatro entradas por persona. En este caso, no hay ningún descuento con ninguna tarjeta. Se han habilitado todos los medios de pago.

—¿Cuántas entradas se destinarán a la preventa exclusiva con la membresía Weverse?

Habrá un porcentaje definido que lo decidirá la promotora, probablemente sea mayor que el de la venta general. Ese detalle será anunciado entre 24 y 48 horas antes del inicio de la preventa, que se realizará el 07 de abril a las 10:00 a.m. para todos los países de América Latina.

La banda surcoreana dará dos conciertos en Perú.

—¿Qué impacto tiene un evento de esta magnitud para Ticketmaster?

Además de la exposición de marca, es un evento clave en términos de ingresos. Los conciertos de estadio tienen un peso importante dentro del negocio y reflejan el crecimiento de la industria en el país.

—¿Qué enseñanzas han tomado de experiencias pasadas en otros países, como la dificultad que tuvieron en México?

Hemos reforzado tanto la tecnología como la comunicación. No solo se trata de la plataforma, sino de educar a los usuarios sobre cómo comprar de forma segura y evitar fraudes.

—¿Qué implica a nivel logístico y tecnológico para Ticketmaster manejar una venta así?

Es un trabajo integral: inversión en tecnología, sistemas de seguridad, coordinación con organizadores y autoridades. Todo está diseñado para soportar una altísima demanda simultánea.

—¿Cree que eventos como este marcan un antes y un después en el mercado peruano?

Sí, definitivamente. La llegada de BTS es un punto de inflexión. Refuerza la idea de que el Perú puede ser sede de eventos globales de primer nivel y que hay una demanda sólida por este tipo de espectáculos.

—¿Existe la posibilidad de que BTS tenga una tercera fecha?

Es complicado. Depende de la agenda y del promotor. Por ahora, no hay confirmación.