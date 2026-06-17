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Indecopi precisó que no resulta válido, por ejemplo, informar que los productos adquiridos en outlets no tienen derecho a cambios ni devoluciones. Foto: GEC.
Indecopi precisó que no resulta válido, por ejemplo, informar que los productos adquiridos en outlets no tienen derecho a cambios ni devoluciones. Foto: GEC.
Por Redacción EC

En el marco de su campaña “Papá protege, nosotros también” y ante el incremento de ventas por el Día del Padre, Indecopi informó que las tiendas por departamento no pueden imponer restricciones que limiten el derecho de los consumidores a realizar cambios o devoluciones de productos, incluso cuando estos hayan sido adquiridos en ofertas, promociones u outlets, debido a que podrían constituir cláusulas abusivas.

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