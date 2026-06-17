En el marco de su campaña “Papá protege, nosotros también” y ante el incremento de ventas por el Día del Padre, Indecopi informó que las tiendas por departamento no pueden imponer restricciones que limiten el derecho de los consumidores a realizar cambios o devoluciones de productos, incluso cuando estos hayan sido adquiridos en ofertas, promociones u outlets, debido a que podrían constituir cláusulas abusivas.

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De acuerdo con el Código de Protección y Defensa del Consumidor, se consideran cláusulas abusivas aquellas que colocan al consumidor en una situación de desventaja injustificada o que restrinjan derechos reconocidos por ley.

En esa línea, Indecopi precisó que no resulta válido, por ejemplo, informar que los productos adquiridos en outlets no tienen derecho a cambios ni devoluciones.

Asimismo, tampoco es válido exigir condiciones desproporcionadas, como que los productos se encuentren completamente sellados, sin señales de uso o con todos sus empaques originales, para acceder a un cambio o devolución.

Indecopi explicó que, si un producto presenta fallas, no cumple con lo ofrecido o no resulta idóneo para el uso al que está destinado, el consumidor tiene derecho a exigir una solución, independientemente de si lo adquirió en campaña comercial o con descuento.

Como medidas correctivas, la institución puede disponer la eliminación de dichas cláusulas, además de imponer sanciones a los proveedores infractores que, de acuerdo con el Código, pueden ir de una amonestación a multas de hasta 450 UIT. Además, los consumidores pueden presentar sus denuncias ante Indecopi si existen cláusulas abusivas.